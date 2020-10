Ce a îndrăznit să facă Elena Băsescu, în public: ”Nu e ușor când știi că se vor uita milioane de oameni”

Mezina familiei Băsescu, EBA, a fost prezentă în cadrul emisiunii Masked Singer România de la PRO TV. Acum, după ce a câștigat admirația publicului, a juriului și probabil a românilor din fața micilor ecrane, Elena Băsescu a vorbit despre ce a îndrăznit să facă în public.

Dacă vă aduceți bine aminte, EBA nu e cântăreața. Nu a cochetat niciodată cu acest domeniu, chiar dacă frumusețea ei fizică probabil i-ar fi făcut pe oameni să uite că nu are voce. Dar și-a luat inima în dinți și a acceptat provocarea celor de la PRO TV, participând la Masked Singer România de la PRO TV.

Mezina familiei Băsescu a acordat un interviu amplu pentru cei de la click.ro în care a mărturisit că s-a pregătit intens pentru moment. A luat lecții de canto înainte de a urca pe scenă, dorind să fie bună și să nu se facă de râs.

”Ideea show-ului era să ne comportăm cât se poate de autentic. Am făcut doar pregătire pentru cântat, nu şi pentru prezenţa scenică şi dans. Cât despre identificarea cu personajul, am noroc că am două fetițe – desenele animate My Little Pony nu sunt doar la televizor, ci şi pe figurine, păpuşi sau hăinuţe. Trebuie însă să recunosc că, de la început de când producătorii mi-au propus personajul Unicornul, masca şi costumul în sine m-au cucerit”, a spus Elena Băsescu.