Ce a încercat să facă Mihaela Rădulescu în scandalul George Burcea – Andreea Antonescu. Amândoi au tăcut

Pe parcursul ultimei ediții a emisiunii ”Ferma”, George Burcea și Andreea Antonescu au avut o dispută în timpul unui vot care trebuia să desemneze câștigătorul unei imunități. Comentariile făcute de Mihaela Rădulescu au stârnit râsul tuturor.

După ce au fost întrebați de către Mihaela Rădulescu ce concurent nu ar merita imunitate, George Burcea a ales-o pe Andreea Antonescu. El a spus că nu are nimic personal cu ea, însă este de prea puțin timp în competiție și nu ar merita privilegiul deoarece a muncit prea puțin.

De asemenea, Andreea Antonescu a mărturisit și ea că primul nume care îi vine în minte este numele lui George Burcea, însă, deoarece nu vrea să fie rea și părtinitoare va vota alt concurent. De aici a pornit disputa.

Chiar dacă nu l-a votat, Andreea Antonescu s-a arătat a fi dezamăgită de George Burcea:

”Aș fi avut pretenții mai mari de la el, la cum am apucat eu să îl cunosc pe George până am intrat în Fermă. Față de mine a avut o atitudine ok de-a lungul timpului. Astăzi mi s-a părut o frustrare disperată”, a spus Andreea.