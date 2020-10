Alina Pușcău de la Ferma dă lovitura vieții. Cu ce actor celebru va juca în următorul său film

Alina Pușcău, fotomodelul în vârstă de 38 de ani, dar și fostă concurentă în show-ul Ferma, a vorbit despre experiența sa din competiție, dar și despre relația sa cu actorii Vin Diesel și Leonardo DiCaprio.

Alina Pușcău de la Ferma dă lovitura vieții

Astfel, se apre că Alina Pușcău va juca într-un film alături de Leonardo DiCaprio.

„Eu l-am cunoscut pe Vin când nu era faimos. După care a devenit faimos și mi-am spus: «Aa, băiatul ăla pe care l-am cunoscut când aveam 17 ani a devenit movie star?»”, a spus Alina, invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță. „El a fost bodyguard. Niciodată nu știi ce-ți rezervă viitorul”, a mai completat modelul.

De menționat este că Alina și-a început cariera în modelling în adolescență, câștigând și primul concurs, Elite Model Look, la numai 16 ani. În prezent, Alina și-a îndreptat atenția către actorie.

Are numărul de telefon al lui Leonardo Di Caprio

„Am luat lecții cu profesorul lui Leonardo DiCaprio, Larry Moss. Am studiat vreo 5 ani de zile. (…) Acum am vreo 4 filme în derulare. (…) Sunt super fericită că fac un film la Roma. O să joc o Sophia Loren tânără. Leonardo DiCaprio este în film. Suntem foarte buni prieteni”, a mai spus Alina Pușcău. În plus, aceasta a mai povestit că are numărul de telefon al actorului, iar moderatorul a rugat-o să-l sune în direct. „Ai mesaje cu el. Are mesaje cu Leonardo DiCaprio”, a exclamat atunci Cătălin Măruță.

Întrebată despre experiența de la Ferma, Alina Pușcău a spus că a fost una grea, dar extrem de utilă.

„A fost foarte greu. Vreau să precizez asta. A fost o experiență grea din toate punctele de vedere nu doar pentru mine, ci și pentru colegii mei. Nu mâncam. Ne dădeau o dată la trei zile un cartof. Am slăbit 7 kg. Munceam foarte mult. Antrenamentele erau foarte grele și dormeam pe lemne. A fost o experiență grea, dar de viață. M-a făcut mai puternică și să știu ceea ce vreau.”, a spus Alina Pușcău.

Cine este Alina Pușcău

Alina Pușcău este un model de talie internațională, originar din România. Aceasta s-a născut în februarie 1981, în București, dar trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii.

În anul 1998, Alina Pușcău a câștigat concursului Elite Model Look, la vârsta de numai 16 ani și a devenit cunoscută după relațiile cu miliardarul Jeffrey Epstein, fostul pilot de Formula 1 Eddie Irvine și, mai ales, după cea cu actorul Vin Diesel.