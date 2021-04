Ce a început Mirabela Dauer să facă la bătrânețe. Răzvan Simion a fost șocat, apoi a început să râdă copios: ”Îți dai seama ce o să scrie ziarele?”

Artista Mirabela Dauer, care pe 9 iulie împlinește vârsta de 74 de ani, a dezvăluit ce anume s-a apucat să facă de curând, în pandemie. Aceasta a mărturisit totul în ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, o ediție specială, cu multe dedicații și urări pentru cei care sărbătoresc onomastica de Sfântul Gheorghe.

Artista, care are și mulți prieteni care azi își sărbătoresc onomastica a ținut să le ureze La mulți ani, spunând că încă de aseară a tot început să trimită mesaje de felicitare. Tot Mirabela Dauer a mărturisit și ce obicei a început să ia, în ultima perioadă, și anume, acela de a bea vin.

”Am mulți Gheorghe în viața mea de sărbătorit, dau mesaje incă de aseară. Sunt activă, e o bucurie, sa vada ca nu ii uit. Oamenii nu mai dau mesaje la toată lumea. Eu nu beau, acum început să beau, un prieten de-al meu are un vin!… Și daca sunt cuminte beau mai mult decât el. Este un vin roze, de-mi lasă gura apă. Este cel mai bun vin din câte cunosc eu, cu toate ca zvonurile erau clare ca sunt o mare betivanca. Dar nu-mi pasă. Nu beau spriț, eu il beau sec.”, i-a dezvăluit artista Mirabela Dauer lui Răzvan Simion , care a ținut să o ”avertizeze” pe aceasta!

Mirabela Dauer nu s-a lăsat însă ”afectată” de aceasta, pesemne că de-a lungul timpul multe s-au scris la adresa ei, care au ”călit-o”.

”Si ce sa fac, daca scriu ziarele, sa nu am somn? Nu ma lamentez, ce e in sufletul meu e in sufletul meu, eu nu ma vait. Ma vait doar la cainele meu care ma latră”, i-a mai mărturisit Mirabela Dauer lui Răzvan Simion.

”Ce o fi la tine in casă acolo!”, i-a mai spus Răzvan Simion, care a întrebat-o și dacă înainte obișnuia să meargă la restaurante.

”Mergeam inainte la restaurant, este viata mea sa merg la restaurant”, a conchis Mirabela Dauer.