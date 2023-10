Ce a hotărât Oana Zăvoranu să facă după divorț. Nimeni nu se aștepta la asta

În urmă cu o lună, Querida Oana Zăvoranu anunța că, oficial, este divorțată. Dar, nici bine nu venea anunțul, că au și apărut declarații dure, de o parte și de alta. Una din aceste vești are legătură cu ce a hotărât Oana Zăvoranu să facă după divorț. Citește mai departe și vezi despre ce este vorba.

După ce toată lumea credea că, într-un final, și-a găsti marea dragoste, iată că în septembrie vedeta anunța că a divorțat de Alex Ashraf, iar totul ar fi plecat de la fostul partener, cesta având o amantă cu care ar fi cheltuit sume consistente din banii soției.

Citește despre: Querida a divorțat! Vedeta a rupt tăcerea, e oficial

Dar, așa cum Alex Ashraf declara, el era cel care intentase divorțul, și nu Oana Zăvoranu:

”Eu am plecat din căsnicie, eu am înaintat divorțul. Cu asta am început ca să nu se mai speculeze. Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!

Iar, sigur, probabil o să mă întrebi din clinică, eu am ieșit din clinică din acționariat. Pot să spun că am ieșit gratis, mi-am dat acțiunea gratis. Iar pe fosta soție o s-o combat în instanță pentru ceea ce spune cu dovezi. Eu nu o să vorbesc public urât de ea, nu o să intru în circul ei.

Ea poate să spună orice despre mine și, mă repet, o voi combate în instanță cu dovezi. Nu mi se pare normal să ne spălăm rufele în public și nici să aruncăm cu noroi după 10 ani de relație, atât. Cam asta e ce pot să declar, de asta am și răspuns, Horațiu, că ne știm”, a declarat Alex Ashraf pentru emisiunea XtraNight Show.