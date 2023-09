Alex Ashraf a spus adevărul despre despărțirea de Oana Zăvoranu: ‘Niciodată’. De ce a înaintat divorțul

După ce s-a speculat faptul că Alex Ashraf s-a mutat deja la iubită, acesta a acceptat să vorbească public despre divorțul anului. Potrivit declarațiilor bărbatului, se pare că acesta nu mai dorește să audă nici în ruptul capului de Oana Zăvoranu. Alex Ashraf a mărturisit că el a fost cel care a înaintat divorțul de Oana, pentru a nu mai lăsa loc speculațiilor.

Alex Ashraf a acceptat să dea anumite detalii despre divorțul de Oana Zăvoranu. Acesta a spus că a ieșit din această căsnicie doar cu hainele de pe el. Mai mult, el a afirmat că a ieșit și din acționariatul clinicii și că nici nu-l mai interesează acest subiect. Alex Ashraf nu dorește însă să comenteze despre căsnicia cu Oana Zăvoranu și susține că va dovedi în instanță ceea ce are de dovedit.

„Eu am plecat din căsnicie, eu am înaintat divorțul. Cu asta am început ca să nu se mai speculeze. Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele! Iar, sigur, probabil o să mă întrebi din clinică, eu am ieșit din clinică din acționariat. Pot să spun că am ieșit gratis, mi-am dat acțiunea gratis. Iar pe fosta soție o s-o combat în instanță pentru ceea ce spune cu dovezi.

Eu nu o să vorbesc public urât de ea, nu o să intru în circul ei. Ea poate să spună orice despre mine și, mă repet, o voi combate în instanță cu dovezi. Nu mi se pare normal să ne spălăm rufele în public și nici să aruncăm cu noroi după 10 ani de relație, atât. Cam asta e ce pot să declar, de asta am și răspuns, Horațiu, că ne știm”, a declarat Alex Ashraf pentru emisiunea XtraNight Show.