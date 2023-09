Oana Zăvoranu a divorțat! Vedeta a rupt tăcerea, e oficial

Este capăt de drum pentru celebrul cuplu! Oana Zăvoranu a divorțat de Alex Ashraf. Vedeta a rupt tăcerea despre despărțire. Primele declarații ale brunetei.

Și-au fost împreună, la bine și la greu, însă nu au fost feriți de scandaluri și zvonuri legate de infidelitate. După o perioadă lungă de speculații, a venit și confirmarea: Oana Zăvoranu a divorțat.

Bruneta a rupt tăcerea, făcând primele declarații după separarea oficială de bărbatul alături de care credea că își va petrece tot restul vieții. Bruneta a anunțat că este din nou o femeie liberă, o persoană „expansivă și cu chef de viață și iubire multă”, glumind chiar că îi așteaptă pe pretendenți.

Anunțul că Oana Zăvoranu a divorțat a fost o surpriză pentru mulți dintre admiratorii săi. La sfârșitul lunii august, ea și Alex Ashraf s-au bucurat de o frumoasă vacanță, pozând împreună, zâmbitori. Atunci, vedeta dădea de înțeles că au reușit să treacă peste probleme și păreau hotărâți să lupte pentru mariajul lor.

„….noi doi cu ajutorul Domnului am trecut si vom trece toate obstacolele vietii…pentru ca suntem suflete pereche si asa a decis EL 🤗

Va iubim pana la Luna si inapoi”

„Noi Doi

Cand dragostea este adevarata nu exista nimic sa o poata invinge ! Ea muta muntii din loc, vindeca orice boala si face sa treaca orice suferinta. Nu mai traiti zilnic ce vi se inoculeaza parsiv si aberant ci ceea ce este profund, sanatos si de bun gust.

Falsitatea, promiscuitatea, decaderea intelectuala si trupeasca, sunt cele mai la indemana si promovate in ziua de azi de elitele care conduc turmele orbite si asurzite, pe care din pacate nu are nimeni interesul sa le trezeasca…in fine… Iubiti-va sotii si sotiile, familiile, animalutele , tot ce e iubire in forma cea mai pura si in profunzime, pentru ca familia , adica familia traditionala, este nucleul care se doreste cel mai cu ardoare distrus” – scria, la acea vreme, Oana Zăvoranu, pe o platformă de social media.