Detaliul observat de fani la Vlăduța Lupău. Artista le-a recunoscut tot adevărul

Ce detaliu au observat fanii celebrei Vlăduța Lupău? Interpreta de muzică populară a fost transparentă ca de fiecare dată și le-a recunoscut tot adevărul. Despre ce este vorba și care este motivul pentru care solista a ajuns din nou în prim-plan?

Vlăduța Lupău a intrat în rândul persoanelor publice de la noi care au trecut pragul cabinetului medicului estetician. Aceasta rămâne una din preferatele publicului pentru naturalețea ei, mai cu seamă că modificarea făcută nu e una deloc exegerată, ba chiar una pe care multe dintre femeile și bărbații din ziua de azi o fac. Vrând să ascundă micile imperfecțiuni care o deranjează, solista de muzică populară a ales să spună adio ridurilor.

Pentru că are o comunicare bună cu fanii ei și până acum i-a înștiințat de tot și toate, s-a filmat explicându-le ce urmează să se întâmple. Artista vrea să arate perfect pentru clipa cea mare, moment în care va îmbrăca pentru prima oară rochia de mireasă.

Din păcate, marele eveniment a fost amânat din cauza crizei sanitare, iar mirii nu au luat în considerare o petrecere mai mică ce ar fi fost posibilă, respectând astfel restricțiile impuse de către oficiali. Amintim că Vlăduța Lupău și Adrian Rus sunt căsătoriți, dar așteaptă masa și dansul alături de prieteni și familiei și priejul formării unor amintiri pe vecie.

”Noi suntem căsătoriți, dar petrecerea aia pe care o așteptăm și ne-o dorim… nu am reușit. Nu am fixat o altă dată pentru că până nu suntem convinși că se poate să vină toți prietenii noștri, să fim într-un număr mare așa cum ne dorim.

Fără reguli sau să ne fie frică. Eu tot așa mă uitam pe listă și tot mai tăiam, că nu îi cunosc, fie prieteni de-ai părinților, fie de la socri. Cum să mp distrez eu la nuntă cu ei? Nu aș vrea nici să fie exagerat”, a declarat Vlăduța Lupău în cadrul unei emisiuni TV.

„Sunt foarte dezamăgit de declarațiile Vlăduței. Eu pe ea, pe Vlăduța Lupău, am respectat-o și pot să spun că pentru mine a fost pe primul loc. Pe ea o puneam pe primul loc, era ea, iar pe alte locuri erau alte persoane. Nu mă așteptam să mă facă în halul ăsta. Într-adevăr, ne-am certat. De fapt, ea a fost certată cu mine, nu eu cu ea. Sufăr că nu mai colaborez cu ea, Vlăduța a dorit să încheiem pe partea muzicală orice legătură și aici s-a rupt totul. Eu cu Vlăduța am avut o relație foarte apropiată. Am respectat-o și pe scenă, și în afara scenei. Am fost mai mult decât colegi, am fost în vacanțe, părinții mei au respectat-o și ei. Și nimeni, nici eu și nici familia mea, nu a vrut niciodată să-i facă rău”

