Ce a făcut Vica Blochină cu Alex Bodi, la ceas de seară. Blonda a spus tot adevărul

Surpriză pentru fanii a două vedete controversate de la noi! Vica Blochina și Alex Bodi au fost surprinși împreună la ceas de seară. Ce au făcut aceștia împreună? Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a spus tot adevărul.

Atenția lui Alex Bodi s-a întors către nimeni alta decât Vica Blochina. Cunoscuta fostă amantă a lui Victor Pițurcă a fost surprinsă alături de fostul soț al Biancăi Drăgușanu. Gurile rele deja zvonesc un nou cuplu în showbiz-ul românesc, dar este știut faptul că blondina are un bărbat în a cărui atenție este.

Toate speculațiile picante au început după ce prietena Oanei Roman a postat mai multe imagini cu celebrul afacerist pe contul său de Intagram. Amintim că celebrul afacerist este acum liber din toate punctele de vedere.

Vestea bună că își ia gândul de la arestul în domiciliu a venit de curând, iar acum nu se mai bucură de prezența niciunei doamne sau domnișoare. În ochii săi nu mai există nici Bianca Drăgușanu, nici Iulia Sălăgean și nici Daria Radionova, motiv pentru care fanii săi se gândesc la faptul că ar fi loc mai ales de blonda noastră efervescentă.

Vica radia de-a dreptul în postările pe care le-a făcut de acasă în timp ce fredona de zor versurile piesei lui Luis Gabriel, „Toate diamentele”: ”Inima mea, spune-mi ce să-ți dau, tot ce vrei îți dau”, a cântat femeia.

Fosta balerină este cea mai cunoscută și longevivă amantă din lumea mondenă de la noi. Aceasta nu doar că a avut o relație cu un bărbat însurat, ci i-a făcut și un copil pe care el avea să-l recunoască mai târziu.

Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare se întreabă frecvent care este relația dintre foștii amorezi care cândva duceau lupte grele în fața judecătorilor. Iată că după ani de scandaluri purtate public apele s-au calmat între cei doi, iar ultima hotărâre a acestora a fost să se înțeleagă spre binele fiului lor.

„Suntem destul de maturi eu și el, (nr. Victor Pițurcă), amândoi suntem mai maturi, încât am reușit să ne gândim doar la binele copilului. Eu nu sunt în nici un fel de relație cu Piți, totul se întâmplă doar pentru copil. Ce s-a întâmplat cândva așa a fost să fie. Plătesc în continuare lucrul acesta, poate de aia sunt și singură, omul are familia lui, pentru că probabil am făcut rău fără să vreau”

Vica Blochina