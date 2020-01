Ce a făcut Tudor Chirilă într-un magazin. Camerele de supraveghere au surprins tot

Tudor Chirilă și-a surprins fanii cu o postare aparte. Juratul de la Vocea României a fost surprins într-un magazin. Ce au văzut cei care au urmărit camerele de supraveghere?

Cei care îl urmăresc de mult timp pe juratul de la Vocea României știu că nu petrece mult timp în spațiul virtual. Cu toate astea, dacă actorul dorește să anunțe ceva urgent desigur că va apela la mediul online.

Majoritatea postărilor muzicianului arată frumusețea naturii ce ne înconjoară sau surprind momente în care vedeta se află alături de trupă. De curând, artistul a postat o fotografie cu acesta într-un magazin.„Surveillance selfie”, a scris Tudor Chirilă în descrierea fotografiei postate.

Chirilă trăiește o frumoasă poveste de dragoste din anul 2012 cu Iulia Mâzgan alături de care și-a găsit liniștea și fericirea. Artistul nu duce lipsă de proiecte, continuă să se ocupe atât de teatru, cât și de muzică, iar anul acesta a mai bifat o reușită. Finele concursului Vocea de anul acesta i-a adus premiul cel mare. Dragoș Moldovan, vocea din echipa sa, a câștigat finala care a avut loc pe data de 20 decembrie 2019.

„Sunt recunoscător pentru un sezon de Vocea României care mi-a dat ocazia să lucrez cu niște voci extraordinare. Am avut poate cea mai puternică echipă din toate sezoanele. Știu, am mai spus asta, dar a fost o mare bucurie să lucrez cu toți concurenții mei. Sper că am creat niște momente pe care n-o să le uitați ușor, chiar dacă asta a însemnat și multe reproșuri pentru anumite decizii dificile. Dragoș, ai fost senzațional. Meriți din plin trofeul ăsta. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori ?, vă foarte mulțumim! 4 out of 6. Not bad! ????”

Tudor Chirilă