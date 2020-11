Ce a făcut Simona Gherghe înainte să intrăm în carantină: ”Nu se știe când s-o mai putea”

Simona Gherghe a îmbracat o rochie frumoasa, de petrecere, înainte de a intra, din nou, în carantină locală. Prezentatoarea emisiunii ”Mireasa” a făcut acest gest în amintirea, dar și în speranța vremurilor bune.

Ce a făcut Simona Gherghe înainte să intrăm în carantină

Simona Gherghe și-a uimit fanii de pe Facebook cu noua imagine. Vedeta a îmbrăcat o rochie superbă, de culoare verde, iar asta cu câteva ore înainte ca localități din jurul Bucureștiului să intre în carantină.

”Las si eu poza asta aici. E facuta cu doar cateva ore inainte sa intram, din nou, in carantina. De aceasta data, o carantina locala. As fi purtat rochia asta frumoasa la o petrecere. Dar, cum nu se stie cand s-o mai putea, ma bucur ca am imbracat-o in emisiune si ca m-am simtit ca in vremurile bune. Stiu, acum, ca nu va fi nicio petrecere, nicio vacanta, ca nu vom pleca nicaieri, nici la schi, nici la cald, nici macar pe-aici, pe-aproape. Suntem, insa, impreuna. Sanatosi! Si asta e tot ce conteaza acum! Sa aveti grija de voi, vor veni si vremuri mai bune!”

Ce probleme a întâmpinat Simona Gherghe cu copiii

Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii ”Mireasă”, de la Antena 1, este o femeie împlinită: are o carieră de succes, un soț iubitor și doi copii care îi umplu inima de bucurie. Cu toate că astăzi micuții sunt cei mai buni prieteni, nu tot timpul a fost așa! Știută fiind dorința copiilor de a fi în centrul atenției, au existat multe momente în care Ana, fiica ei cea mare, l-a tolerat cu greu pe Vlăduț.

„Acum un an nici nu îndrăzneam să sper la scenele astea… Poate într-o zi, o să-mi fac curaj să povestesc cât de greu i-a fost Anei când s-a născut Vlad, deşi o pregătisem toată sarcina. Si nu doar Anei, ci tuturor, căci acomodarea lor a fost una extrem de dificilă.

Şi oricât am citit, oricat am experimentat, până la urma cheia a fost RABDAREA. Cu timpul, s-au obişnuit unul cu altul, s-au împrietenit, acum îmi creşte inima când îi văd aşa. Asta nu înseamnă că nu se mai bat uneori…“, a scris vedeta pe pagina sa de Facebook.

Amintim că Simona Gherghe a devenit mama pentru prima dată la vârsta de 39 de ani, când a adus-o pe lume pe Ana Georgia. Frumosul eveniment avea loc în data de 23 mai 2017, după ce în luna aprilie a aceluiași an se căsătorea cu Răzvan Săndulescu, consultant politic.