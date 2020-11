De ce s-a întors Simona Gherghe, de fapt, în TV. Cum a fost convinsă

Reîntoarcerea Simonei Gherghe pe micile ecrane, după plecarea de la ”Acces Direct”, la cârma unui show total nou pentru prezentatoare, ”Mireasa”, a fost umitoare pentru publicul ei, dar și pentru toți telespectatorii Antena 1, care au încercat să dibuiască motivele revenirii sale. Despre acest subiect a vorbit chiar vedeta, într-un interviu pentru VIVA.

Simona Gherghe, motivele pentru care s-a întors în TV

După un an și jumătate de pauză, Simona Gherghe a acceptat propunerea de a fi gazda emisiunii matrimoniale ”Mireasa”. Despre perioada în care a stat departe de platourile de filmare spune că a trecut repede, cei doi copii ai săi ținând-o în priză.

Peste toate, în tot acest timp, a avut răgaz să se gândească. Întrebată dacă atunci când a plecat de la ”Acces Direct” era decisă să nu se mai întoarcă în emisiune, prezentatoarea TV a răspuns: „Da, am ştiut. Îmi doream de ceva vreme o schimbare profesională, pur şi simplu obosisem. Au fost nişte ani extrem de plini, cu de toate. Dar orice schimbare trebuie pregătită. Am aşteptat un moment. Iar momenul s-a nimerit să fie naşterea lui Vlad”.

Cât despre schimbare, care s-a produs după 18 ani realizând același format de emisiune, Gherghe a spus: „Nu am mai făcut reality-show până acum, e adevărat. Şi da, am avut şi emotii, şi nopți în care m-am gândit dacă mi s-ar potrivi. Pe de altă parte, sunt foarte adaptabilă. Cred că în televiziune e o calitate. Şi am simțit că o să fie OK”.

Unul dintre motive: programul

„Emisia îmi permite să fiu plecată de acasă atunci când cei mici iau prânzul şi dorm. Practic, lipsesc de lângă ei puțin. Am norocul să am în spate o echipă foarte mare de oameni care fac munca asta uriaşă despre care vorbeşti. Mie, dacă vrei, îmi revine partea cea mai uşoară. (zâmbește)”

Simona Gherghe a debutat în presă în anul doi de facultate, când a intrat în echipa Radio Nord-Est Iași ca editor-prezentator știri. Din 2001, s-a alăturat echipei Intact, fiind editor prezentator de știri la TV BIT Iași, stația locală a Antenei 1. Un an mai târziu, a fost chemată în redacția de știri de la București ca editor-prezentator la Observator, iar în 2009 a prezentat Observator 19, în weekend.

A realizat sute de transmisiuni în direct, la evenimente majore, ca reporter de teren. În anul 2007 a cochetat pentru prima dată cu zona de divertisment, fiind gazda a patru gale Geniali, un show marca Valeriu Lazarov.