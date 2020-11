Simona Gherghe, totul despre certurile cu soțul ei. Ce se întâmplă în relația lor

Este una dintre cele mai iubite vedete din România şi are o familie minunată. Simona Gherghe spune totul despre certurile cu soţul ei, Răzvan Săndulescu. Există ele sau nu?! Iată ce se întâmpl în relaţia lor.

Sunt căsătoriţi de trei ani şi au împreună doi copii minunaţi, Ana Georgia şi Vlad Ioan. Simona Gherghe spune acum totul despre relaţia pe care o are cu Răzvan Săndulescu. Frumoasa vedet se poate considera o femeie împlinită, mai ales că certurile dintre cei doi sunt doar la nivel de discuţie.

Mereu discretă cu viaţa personală, Simona Gherghe îşi aminteşte cu drag de ziua în care a fost cerută în căsătorie, însă nu doreşte să ofere prea multe detalii despre emoţionantul moment.

“S-a întâmplat de ziua mea, acasă. Cumva aşteptam momentul ăsta, dar nu mi-am imaginat că va fi chiar de ziua mea. N-o să dau chiar tot din casă! Nu mă simt foarte confortabil să vorbesc despre lucruri atât de intime, care în doar de noi doi. Eu chiar cred că fiecare cuplu trebuie să aibă amintiri pe care să le păstreze doar ei doi. Şi e cu atât mai important când unul dintre parteneri are şi o viață publică, cum e cazul meu”, a mai spus vedeta, conform Viva! .

După o perioadă destul de lungă de la plecarea de la “Acces Direct”, Simona Gherghe a revenit în televiziune. A rămas la postul Antena 1, însă a schimbat formatul emisiunii. Aceasta este acum prezentatoarea show-ului matrimonial “Mireasa”.

“Nu am mai făcut reality-show până acum, e adevărat. Şi da, am avut şi emoţii, şi nopți în care m-am gândit dacă mi s-ar potrivi. Pe de altă parte, sunt foarte adaptabilă. Cred că în televiziune e o calitate. Şi am simțit că o să fie OK. Unul dintre motivele pentru care am acceptat proiectul a fost şi programul. Emisia îmi permite să fiu plecată de acasă atunci când cei mici iau prânzul şi dorm.

Practic, lipsesc de lângă ei puțin. Am norocul să am în spate o echipă foarte mare de oameni care fac munca asta uriaşă despre care vorbeşti. Mie, dacă vrei, îmi revine partea cea mai uşoară”, a spus prezentatoarea.