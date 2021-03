Ce a făcut Simona Gherghe, chiar ieri. Emoții uriașe pentru vedeta de la Antena 1

Emoții uriașe pentru vedeta de la Antena 1. Simona Gherghe și-a uimit fanii din mediul online. Ce a pățit prezentatoarea de la Mireasa și de ce s-a speriat atât de tare. Are legătură cu fetița ei, lucru care i-a emoționat până la lacrimi pe urmăritorii ei de pe Instagram.

Prezentatoarea de la Mireasa de pe Antena 1 a avut parte de emoții puternice luni, 15 martie. Simona Gherghe le-a mărturisit prietenilor săi virtuali de pe Instagram că a trecut printr-un carusel al emoțiilor, atunci când și-a dus, din nou, fetița la grădiniță. Pentru orice părinte, momentul în care copilul tău se desprinde, ușor ușor, de tine este foarte emoționant, iar Simona Gherghe înțelege perfect acest sentiment.

Frumoasa blondină a fost extrem de impresionată atunci când micuța Ana, fiica ei, s-a întors la grădiniță. Deși este conștientă că viața își urmează cursul firesc, Simona Gherghe a vărsat câteva lacrimi de emoție în momentul în care fetița ei i-a dat drumul la mână.

„Este prima zi de grădiniță pentru Ana. Anul trecut am hotărât să rămână acasă și să facă online cât se poate, iar acum a venit și ei rândul să se întoarcă fizic la grădiniță. Am stomacul ghem. Am lăsat-o bine, dar toată ziua o să mă gândesc cum se va descurca. Ea stă la program lung.

Am avut niște emoții atât de mari încât mi-am uitat geanta acasă, am uitat să fac poze, dar ne-am îmbrățișat și ne-am făcut jocul cu pupicii. Ea a fost ok, când le-a văzut pe doamne a început să tremure, dar era veselă”, a declarat Simona Gherghe pe pagina sa oficială de Instagram.