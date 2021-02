Simona Gherghe, out de la Antena 1? Ce mare prezentatoare a României îi vânează locul

Veste bombă pentru fanii showului matrimonial Mireasa. Pleacă Simona Gherghe de la Antena 1? Cine este marea vedetă de televiziune care ar putea să-i ia locul faimoasei blondine la cârma emisiunii.

Fanii Mireasa sunt de-a dreptul șocați după ce în mediul online au apărut zvonuri conform cărora Simona Gherghe ar părăsi cârma emisiunii. Cine este faimoasa prezentatoare TV care i-ar putea lua locul celebrei blondine? Ei bine, se pare că Andreea Mantea este vedeta care ar putea să prezinte cel mai iubit show matrimonial de la Antena 1 începând cu următorul sezon. Se pare că focoasa brunetă este în tratative cu trustul Intact de ceva vreme.

Este de înțeles de ce Andreea Mantea ar fi potrivită pentru a modera show-ul Mireasa, având în vedere experiența sa trecută de la Kanal D, unde a prezentat Puterea Dragostei, emisiune cu același profil. Vestea că actuala vedetă Kanal D s-ar putea reîntoarce la Antena 1 a stârnit valuri de reacții în mediu online, având în vedere că bruneta a trăit cea mai frumoasă experiență a vieții sale imediat după ce a participat la emisiunea Burlăcița: nașterea fiului ei David.

Potrivit jurnaliștilor de la cancan.ro, frumoasa Andreea Mantea ar fi pus ochii pe postul Simonei Gherghe și ar purta discuții aprinse cu șefii de la Antene pentru a obține jobul mult dorit, acela de a prezenta emisiunea matrimonială Mireasa. Momentan nu știm sigur dacă Andreea Mantea va pleca de la Kanal D, dar suntem curioși să aflăm.

E tânără, talentată, frumoasă și foarte ambițioasă. Andreea Mantea este definiția perfecționistului, unul dintre atributele care i-au adus sute de mii de fani de-a lungul timpului. A fost asistentă TV la Neatza cu Răzvan și Dani, a fost Burlăcița, a prezentat WowBiz și Puterea dragostei, iar de ceva timp este partenera de năzdrăvănii a fiului ei David, în reality-show-ul „Trăiri alături de Andreea Mantea”. Dar puțini sunt cei care știu cum și-a câștigat frumoasa brunetă primii bani, pe vremea când era încă în liceu:

„Pe la sfârșitul clasei a IX-a, la începutul vacanței de vară, am luat ziarele și-am căutat printre anunțurile cu oferte de serviciu. Cum eram foarte mică, singurul la care mi-am dat seama că aveam șanse era cel care anunța un post vacant de picoliță într-un restaurant. M-am gătit și m-am prezentat la interviu.

Am fost întrebată dacă sunt în stare să duc o tavă plină cu băuturi. Am înghițit în sec și-am zis că: «Da». Când mi-au pus tava în brațe, pe tocuri fiind, după trei pași am scăpat-o. Patroana a fost însă amabilă, mi-a spus că-i place de mine și că mă angajează, chiar dacă n-am experiență. M-am prezentat la serviciu de a doua zi. Sigur că toți banii pe care îi câștigam îi dădeam pe tot felul de prostii, care la vremea aia mi se păreau extrem de importante: pantofi, genți, rochițe etc”, a declarat Andreea Mantea într-un interviu mai vechi, acordat Revistei Formula As.