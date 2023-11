Ce a făcut Rona Hartner în ultimele momente din viață. Sora artistei a dezvăluit tot ce s-a întâmplat în spital

Rona Hartner a plecat dintre noi în mod neașteptat, la scurt timp după ce a mărturisit că a învins lupta cu cancerul. Plecarea artistei din această lume a surprins pe toată lumea, dar mai ales declarațiile surorii acesteia. Rinda a dezvăluit ce a făcut regretata cântăreață înainte să își dea ultima suflare.

Rona Hartner a pierdut lupta cu viața pe 23 noiembrie, deși spunea că este bine. Chiar dacă simțea că a câștigat lupta cu boala, se pare că problemele de sănătate erau mai grave decât se părea și organismul ei a cedat.

Sora sa i-a fost alături în ultimele clipe de viață și a stat la căpătâiul ei până când și-a dat ultima suflare. Rinda a dezvăluit faptul că artista a plecat neașteptat, chiar la scurt timp după ce purtase ultima discuție cu ea.

Înainte să se stingă din viață, a zâmbit și s-a luminat toată la față, de parcă era foarte fericită. Rinda crede că l-a văzut pe Dumnezeu în ultimele momente, fiind o persoană credincioasă, care îl purta pe Cel de Sus mereu în sufletul ei.

„După ce au venit cadrele medicale să schimbe medicamentele, eu am mers să iau o cafea și m-am întors la ea. Apoi, am stat de vorba și, la un moment dat, am văzut, deodată, că i s-a luminat fața și a zâmbit cu zâmbetul ei pe care îl avea tot timpul. Am întrebat-o pe cine vede. Atunci a și plecat.

Rona era foarte credincioasă. Cred că probabil și tata era acolo, dar cred că l-a văzut pe Iisus. Nu susțin în locul ei, dar avea un zâmbet și s-a luminat toată la față. Fața ei era liniștită, a plecat cu zâmbetul pe buze”, a povestit Rinda.