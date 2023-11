Momentul în care Rona Hartner i-a spus fiicei sale că va muri. Gestul făcut de regretata artistă: „Nu e OK să ţină în ea”

Rona Hartner a murit vineri, 24 noiembrie, după ce s-a luptat cu cancerul de mai multe ori. Anterior, sora ei le-a transmis oamenilor să se roage pentru artista care își trăiește ultimele clipe de viață. Actrița și cântăreața a lăsat în urma o fiică și o soră, ambele profund îndurerate de pierderea trăită. Fiica Ronei are doar 15 ani și o așteaptă o viață întreagă în fața, pe care o va petrece fără cea mai importantă ființă pentru ea: mama ei.

Rona a fost diagnosticată prima oară cu cancer în 2019. S-a luptat cu el vreme de un an și a învins datorită unor tratamente făcute în Franța care au dat roade.

Era optimistă, avea o mulțime de planuri și simțea că viața i-a dat o lecție pe care a trecut-o cu brio. În vara anului 2023, vedeta a primit o veste devastatoare. Medicii i-au spus că are cancer pulmonar în stadiu patru cu metastaze.

Ea a decis să îi spună copilei sale despre boală, astfel încât adolescenta să știe ce se întâmplă cu mama ei. Rona a mers la o consultație cu fiica ei Rita când medicul i-a recomandat să își facă testamentul.

A urmat sfatul doctorului și a făcut acest pas alături de fiica ei, pe care a încurajat-o. Avea planuri mari și spunea că nu e gata să plece și că misiunea ei pe Pământ nu e terminată.

Și-a retras fiica de la școală și a decis să urmeze cursurile online, tocmai ca să petreacă mai mult timp cu ea, neștiind cât mai are de trăit.

În public, Rona Hartner afișa același optimism molipsitor. Nu vorbea despre boală decât rar, în schimb, își enumera planurile, proiectele și visele de viitor.

Vedeta a avut o relație foarte apropiată cu fiica ei adolescentă. Sinceră din fire, ea a vrut să aibă o discuție cu Rita pentru a o pregăti de ce e mai rău.

Cu câteva luni în urmă, Rona Hartner a vorbit despre felul în care i-a mărturisit fiicei sale că va muri.

Noi am plâns împreună și i-am permis să plângă, pentru că nu e ok să țină în ea atât de mult. Mi-e aproape, mă ajută. Eu i-am spus că vara asta vacanță nu avem, că nu am ajuns la plajă și stau la 5 minute distanță de plajă și i-am spus să iasă cu prietenii, să se distreze, iar eu stau acasă, să dorm câte 20 de ore. Asta e situația”, a declarat Rona Hartner.