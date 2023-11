Ce s-a întâmplat cu Rona Hartner cu o săptămână înainte să moară. Cea mai bună prietenă a regretatei artiste: „Mi-a cerut o perucă, era bine”

Vestea cutremurătoare a dispariției premature a Ronei Hartner, la doar 50 de ani, a lăsat în umbră lumea artistică, provocând o mare de tristețe printre apropiații celebrei artiste, dar și printre românii care au iubit-o. Una idntre prietenele ei bune a povestit cum se simțea Rona, cu 7 zile înainte să părăsească scena vieții.

Prietena de suflet a Ronei, Raluca Andreea Andrei, a ales să împărtășească cu publicul cea mai intimă dorință a artistei înainte de a părăsi această lume. Conform dezvăluirilor făcute de Raluca, Rona Hartner și-a exprimat o dorință, fără a știi că va fi ultima.

Cele două femei, legate nu doar de profesia lor comună, ci și de o prietenie solidă, împărtășeau frecvent momente de viață și pasiuni. Raluca, cunoscută și pentru aparițiile ei pe podiumul Lizei Panait, a dezvăluit că ultima convorbire cu Rona Hartner a avut loc la telefon.

O discuție care, în mod tragic, a devenit ultima înainte ca Rona să plece dintre noi. În ciuda luptei artistei cu metastazele de la creier, care recidivaseră și pentru care începuse un nou tratament, Rona păstra un spirit optimist și plin de speranță.

Raluca a povestit, cu lacrimi în ochi, că Rona i-a cerut să-i găsească o perucă, anticipând pierderea părului ca efect al terapiei. În timpul acestei ultime convorbiri, Rona și-a exprimat încrederea în noul tratament și chiar și-a pus speranțe în viitor. Cu toate acestea, conștientă de schimbările inevitabile provocate de tratament, artista și-a împărtășit una dintre ultimele dorințe cu prietena ei apropiată.

Vestea tristă a pus la pământ lumea artistică, în seara de 22 noiembrie, atunci când Rinda, sora Ronei Hartner, a postat un mesaj cutremurător pe rețeaua de socializare, anunțând că artista își trăia ultimele clipe. În acel moment, mai mulți artiști se aflau la un concert susținut de Mircea Baniciu, iar vestea i-a tulburat pe toți.

Raluca Andrei, prezentă și ea la acel concert, a dezvăluit că starea de șoc a cuprins pe toată lumea. Desigur, nimeni nu se aștepta la această veste dureroasă, mai ales că Rona Hartner părea activă pe platformele de socializare, chiar înainte de anunțul tragic al surorii sale.

„De câteva zile, ea nu a mai răspuns la telefon, deși am văzut era activă pe whatsapp, dar era sora ei. Când a pus sora ei anunțul acela pe Facebook, nouă nici nu ne-a venit să credem. Eram la spectacol cu Horia Brenciu, Ana Baniciu și Irina Rimes, toți acolo.

Sora artistei, Rinda, și-a găsit puterea de a povesti ultimele momente de viață ale Ronei Hatner, iar descrierea sa ne lasă copleșiți în fața unei asemenea pierderi. Potrivit Rindei, artista nu mai avea dureri, fiind anihilate de medicamente,iar în momentul morții, Rona Hartner a zâmbit, i s-a luminat chipul și s-a stins…

„Suferința ei era calmată de medicamente, era liniștită. Am stat de vorbă cu ea și la un moment dat am văzut-o că a zâmbit și i s-a luminat fața. Am întrebat-o pe cine vede de se bucură așa, iar în momentul acela a plecat cu zâmbetul pe buze!”, a declarat sora Ronei Hartner, Rinda Hartner.