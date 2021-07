Ce a făcut Ramona de la Neatza imediat ce a divorțat de Bogdan Olaru. A mărturisit abia acum: ”M-aș mai întoarce”

Ramona Olaru a dat tot din casă. Frumoasa blondină a mărturisit care a fost primul lucru pe care l-a făcut după ce a divorțat de Bogdan, fostul ei soț, acum doi ani de zile. Vecine de la Neatza a făcut declarații incendiare. Fanii au râs cu lacrimi.

E tânără, frumoasă, carismatică și una dintre cele mai apreciate și îndrăgite asistente de televiziune din România. Ramona Olaru știu cum să atragă atenția reprezentanților sexului puternic cu formele sale perfecte, picioarele interminabile, chipul de păpușă și energia pozivită pe care o împarte cu toți cei din jur.

Simpatica blondină adoră vara, iar în timpul sezonului estival se bucură mereu de soare, plajă și timp petrecut la malul mării. Fiind născută la începutul lunii iulie, nu e de mirare că acest copil al verii face ce face și își încarcă bateriile petrecând alături de cei mai buni prieteni ai săi.

La începutul campaniei Vara cu 100 de idei realizată de cei de la Antena 1, Ramona Olaru a mărturisit care a fost cea mai memorabilă vară pe care a petrecut-o în ultimii ani. Vecina de la Neatza și-a amintit de vara anului 2019, când abia finalizase divorțul de Bogdan Olaru. Ramona a spus că s-a distrat de zile mari, recuperând într-un fel pentru perioada din timpul mariajului în care s-a simțit „puțin închisă”:

„Cea mai memorabilă vară din viața mea s-a întâmplat acum doi ani, după ce am divorțat. Până să mă căsătoresc, n-am fost o ‘nebună’ care să iasă să se distreze, ‘de toți banii’, și-am stat căsătorită și parcă am fost așa, puțin închisă, și după ce am divorțat zici că au ieșit toți ‘dracii’ din mine, sincer!”, a povestit râzând Ramona de la Neatza cu Răzvan și Dani.