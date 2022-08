Ce a făcut o femeie care s-a întors din vacanța în Malaysia. L-a pus în bagajul de cală și a dat lovitura în România

Malaysia, situată în Asia de Sud-Est, este un amestec incredibil de culturi. Învecinată cu Thailanda și Marea Chinei de Sud până la Brunei și Indonezia, această țară superbă are o locație centrală care nu ar trebui sărită atunci când explorezi această parte a lumii. Ceea ce o face atât de fascinantă este diversitatea sa. Aici poți explora orașe înfloritoare și moderne, arhitectura colonială, apoi te relaxezi pe unele dintre cele mai frumoase plaje de pe planetă sau în drumeții prin jungla verde luxuriante. O mică parte din Malaysia a adus o turistă în România, iar de atunci a dat lovitura în afaceri.

Plantele exotice au prins rădăcini româneşti, nu foarte departe de București. Banane, kiwi sau curmale, toate acestea cresc acum la marginea Capitalei. Deoarece temperaturile din ultimii ani au crescut constant, clima din România a permis ca fructele tropicale să apară și la noi.

La circa 35 de kilometri de Bucureşti, o româncă și-a amenajat o grădină de toată frumusețea. În localitatea Tărtărești, Anişoara Vezenu a plantat bananieri aduşi tocmai din Malaysia. Anul trecut, aceasta a mâncat primele fructe exotice din curtea ei. Potrivit spuselor ei, o singură plantă poate produce aproximativ 30 de kilograme de banane.

„În 2019, am fost într-o vacanţă tocmai în Malaysia şi la plecare am pus în bagajul de cală un mic bananier. În curtea mea am, la acest moment, bananieri care înfloresc şi fructifică. O plantă ajunsă la maturitate face cel putin 20-30 de kilograme de banane”, a relatat Anișoara pentru Observator.