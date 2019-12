Ce a făcut o avocată celebră din România pentru a obține o pensie fabuloasă de la stat. S-a pensionat după numai 6 luni

O avocată celebră din România s-a făcut judecător și iese la pensie după numai 6 luni de activitate. Ce a făcut pentru a obține o pensie fabuloasă de la stat?

Fosta avocată Claudia Silinescu Gherbovan, în prezent judecător la Tribunalul Ilfov, și-a depus cererea de pensionare din magistratură după numai 6 luni de activitate în cadrul instituției. Documentul urmează să fie discutat în ședința Secției pentru judecători din CSM, în data de 16 decembrie. Conform unei surse din magistratură, citată de ziare.com, pensia unui judecător cu grad de tribunal este cuprinsă între 16.000 de lei și 18.000 de lei.

Gherbovan a fost numită judecător la Tribunalul Ilfov din data de 1 iunie 2019, după un concurs de admitere directă în magistratură. În trecut, a lucrat ca avocat. Întrebarea este ”Cum au intrat în magistratură?”. Conform Legii 303/2004 privind statutul magistraților, foștii judecători și procurori care și-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică, notarii, avocații, consilierii juridici, polițiștii, grefierii ori executorii judecătorești cu studii superioare juridice pot fi numiți în magistratură, dacă au o vechime de specialitate de cel puțin cinci ani.

Interviul CSM – cererea și promisiunea

Revenire la cazul lui Gherbovan. În urmă cu 7 luni, când a cerut revenirea în magistratură, aceasta a promis în fața judecătorilor din CSM că va rămâne în sistem până la vârsta de pensionare, adică 65 de ani, notează Europa Liberă. Omul legii ar avea 58 de ani.

„Am plecat din motive personale, in 1996, dupa ce au aparut probleme in familie referitoare la sanatatea tatalui meu. Trebuia sa ma ocup si de fiica mea care facea meditatii pentru admiterea la liceu. Programul era mult mai flexibil, sotul fiind avocat. Am ramas cu nostalgia acestei profesii. Doresc sa ma intorc pentru ca m-am format ca judecator cu simtul datoriei, este profesia cu care vreau sa-mi inchei cariera”, a susținut Gherbovan, în fața CSM.