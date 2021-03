Ce a făcut Mihai Budeanu după calvarul covid-19, de fapt. A mărturisit totul abia acum

Care este starea de sănătate a lui Mihai Budeanu acum? Ce a făcut acesta după calvarul COVID-19? Cunoscutul component al trupei 3 Sud Est a mărturisit cum s-a vindecat și care au fost stările prin care a trecut în perioada extrem de grea.

Ce a făcut Mihai Budeanu după ce s-a vindecat de COVID-19?

Cunoscutul component al trupei 3 Sud Est a fost la un pas de moarte din cauza infectării cu COVID-19, problemele de sănătate avute agravându-i starea după momentul testării pozitive.

Solistul a rămas marcat de calvarul prin care a trecut. Amintim că pe data de 20 noiembrie a lui 2020 colegii săi anunțau oficial pe rețelele de socializare că acest se află în stare gravă la ATI. Trei săptămâni mai târziu Mihai părăsea spitalul și uimise întreg personalul medical cu determinarea sa de a se face bine.

Salvarea vedetei venise tocmai din partea sfaturilor unui medic român din America. Mai exact, cunoscutul Ion Alexie. „M-am vaccinat cu Pfizer, prima doză am făcut-o vineri, pe 26 martie fac şi rapelul.

Am avut prioritate datorită stării grave pe care am avut-o. Şi soţia mea se vaccinează pe 13 martie, dar cu AstraZeneca. Am rămas după vaccin 15 minute cu două asistente, care m-au recunoscut şi mi-au cerut să facem poze. La prima doză nu am avut nici o reacţie.

L-am făcut la Hârşova, acolo am prins loc, totul foarte organizat”, mărturiseaz celebrul cântăreț care a ales ca imediat ce medicul i-a dat undă verde s-a dus să se vaccineze anti-COVID-19.

Ce a conținut schema de tratament primită de vedetă?