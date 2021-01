Ce a făcut Jador unui cuplu celebru din showbizul românesc: „Îți dai seama ce rușine”

Florin Pastramă și-a ieșit din minți. Soțul lui Brigitte a făcut o criză de gelozie din cauza carismaticului Jador. Ce i-a făcut artistul brunetei si care a fost motivul geloziei.

Brigitte si Florin Pastramă au fost invitați în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, unde a povestit care a fost motivul care l-a scos din minți și ce i-a făcut Jador soției sale.

Bruneta a povestit că incidentul ar fi pornit de la o melodie a artistului. Brigitte ar fi postat videoclipul respectivei piese pe contul său de socializare, iar de aici toata reacția furibundă a soțului ei, conform antenastars.ro.

”Mi-a făcut-o urât de tot. Am postat ceva cu Jador și eu am ales o melodie de fundal, iar el a făcut semnul ălă de pupic, că am găsit eu melodia aceea și el (nr. Florin) a luat telefonul, a văzut și a început să vorbească cu Jador, că noi eram atunci certați de vreo două zile. L-a făcut pe Jador terci și varză. Îți dai seama ce rușine”, a declarat Brigitte Pastramă la ”Xtra Night Show”.