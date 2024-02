Ce a făcut Iancu Sterp, chiar înainte de Survivor All Stars. Informațiile „s-au scurs” chiar din sânul familiei: „Ea a și sunat la PRO TV!” EXCLUSIV

Într-un interviu EXCLUSIV acordat Playtech Știri, Geta Sterp a dezvăluit ce a făcut fiul ei Iancu Sterp, chiar înainte de a participa la emisiunea Survivor All Stars. Și pentru că tânărul își dorește din tot sufletul să facă o figură frumoasă acolo, pregătirile nu au fost nici ele din cele mai ușoare.

Iancu Sterp, una dintre vedetele ce țin capul de afiș al ediției din acest an a emisiunii-concurs Survivor All Stars de la PRO TV, a luat foarte în serios prezența sa la marea provocare. Ca atare, mezinul familiei Sterp a făcut unele „antrenamente” chiar la finele anului trecut, cu un partener pe cât de surprinzător, pe atât de determinat să-i arate de ce este în stare.

„Poate nu mă veți crede, dar Iancu s-a pregătit într-un fel cu sora sa mai mare, cu Getuța. Nu vă imaginați nu știu ce pregătire specială pentru concurs, deși Iancu al meu a fost încă de mic copil foarte atras de ideea de sport, de competiții sportive. În schimb, fata asta are o voință incredibilă! Dar mai are ceva. Are o dorință ieșită din comun de a ajunge ea însăși la . Atât de mult și-a dorit asta, încât tot ea a și sunat la PRO TV să se înscrie, dar a fost refuzată pe motiv că anul acesta în prim plan este această reunire a vedetelor edițiilor trecute ale emisiunii”, a declarat Geta Sterp, mama celor doi, pentru impact.ro.