Anamaria Prodan și Gigi Becali și-au aruncat vorbe dure în spațiul public în ultima săptămână. Ce a povestit impresara după scandalul dintre cei doi și ce replică i-a dat paronul FCSB.

Gigi Becali și Anamaria Prodan au fost protagoniștii unui scandal care a avut loc în spațiul public în ultima săptămână. Totul ar fi pornit de la transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma. Relația de prietenie dintre cei doi s-a stricat după ce și-au aruncat jigniri și acuze de ambele părți. După acest incident, impresara susține că finanțătorul FCSB i-ar fi prezentat scuze, prin intermediul unui mesaj, însă, acest lucru este tardiv, spune Anamaria. Aceasta din urmă i-ar fi blocat numărul de telefon omului de afaceri, pentru a nu o mai contacta, conform gsp.ro

Știe că în momentul în care cineva a îndrăznit să spună ceva de mine sau familia mea a plătit cu reputația. Știe că la ce caracter și nerv am îi dau un pumn în cap. Dacă mă enervez o dată și îl văd la meci, îi dau o palmă peste cap. Plătesc o amendă că am deranjat liniștea publică, aia e. Dar el mai iese vreodată în lume, când toată Europa o să scrie despre asta? Nu, pentru că el știe că cel mai umilitor lucru pe pământ este ca o femeie să te facă de râs, spunea impresara, conform sursei precizate.

Declarațiile Anamariei Prodan nu s-au oprit aici, impresara a mai precizat că între cei doi este o „chestie personală”, și probabil peste câțiva ani îi va accepta scuzele omului de afaceri. Totodată, a mai declarat că, Gigi Becali ar fi stricat o prietenie din cauza banilor, deși ea nu i-ar fi cerut niciodată bani.

Celebra impresară nu s-a oprit aici, ci a continuat să aducă jigniri la adresa lui Becali pe care l-a numit liliputan și agramat care nu știe să țină pixul în mână. De asemenea, ea mai spunea că societatea este de vină pentru ca i-a permis omului de afaceri sa facă acest „circ”, după cum declara chiar Anamaria Prodan pentru sursa precizată anterior.

Eu m-am distrat cu Gigi Becali 5 ani, eu şi prietenii cu care am fost la palat ne distram pe seama lui. Ne-am jucat cu mintea lui. Eu m-am jucat cu creierul lui Gigi Becali.

Cine este Becali? Un liliputan de 1.30 metri căruia noi, societatea, i-am permis tot circul ăsta. Am râs şi am făcut haz de circul ăsta până când omul a crezut că este cineva. Ce exemplu să dea omul ăsta?

El îşi bagă pixul în ochi când scrie. Voi aţi văzut vreodată cum scrie Gigi Becali? Săracul, e agramat! Nu ştie cum se ţine pixul în mână, nu mai zic de stilou. Îi rupe peniţa, e armă albă în mâna lui. Omul când scrie, nu are liniuțe, nu are punctuație, toate cuvintele sunt legate. Trebuie să faci eforturi uriașe ca să citești un mesaj pe care îl dă. Becali când mă vede pe mine se pune pe canapeluța de la palat şi stă şi mă admiră 40 de minute până îi zic eu «Patroane, trezeşte-te!»