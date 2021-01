Anamaria Prodan, primele declarații despre divorțul de Reghecampf

Scandal mare în fotbal între deja celebrul Gigi Becali și cuplul cu vechime Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Ieri, latifundiarul din Pipera a făcut o mărturisire șocantă pentru lumea fotbalului și a showbizului: cei doi ar dori să divorțeze. Acum, Anamaria Prodan a oferit primele declarații despre divorțul de Reghecampf după ce Gigi Becali i-a dat de gol.

Lumea fotbalului și lumea mondenă s-au zguduit ieri la aflarea veștii cum că cei doi soți ar dori să divorțeze. Porumbelul a fost lansat de nimeni altul decât Gigi Becali, care se pare că este din nou în scandal cu impresara fotbaliștilor din România.

Totul a început după un transfer de milioane, transfer la care ar fi participat Prodanca și familia Becali. Cearta a venit în urma comisionului pe care Anamaria Prodan ar fi urmat să îl primească. Suma, conform spuselor impresarei, ar fi de 1 milion de euro, nu 100.000, cum ar susține Becali.

”Îmi zicea ‘tată, la Dennis Man vei câștiga bani că m-ai ajutat mereu. Nimeni nu se va atinge de jucătorul tău, cât trăiesc eu. Giovanni nu are voie să se atingă de el.’ Când îmi aduc aminte ce-mi spunea, mă ia plânsul. Eu sunt cel mai profesionist om cu care Gigi Becali a lucrat în viața lui anostă și mică. E un transfer făcut de mine, de la A la Z”, a spus Anamaria Prodan .

Impresara susține că Gigi Becali a scos-o din schemă în momentul în care i-a spus că Parma oferă 13 milioane de euro pentru Dennis Man. În acest timp, Anamaria Prodan avea o ofertă de 10 milioane de euro, mult mai mică decât cea a lui Gigi Becali. Cu toate astea, impresara susține că suma reală a transferului obținută ar fi mai mică.

”La cum l-am văzut pe Gigi Becali, mă aștept să-i distrugă pe jucătorii mei de la FCSB. Ura și invidia pe care le are i-au înecat sufletul! Nu știu ce biserică sau cine îl mai poate salva. Eu am zis odată să-i dea Dumnezeu după sufletul său hain și FCSB a pierdut șapte meciuri la rând”, a adăugat ea.

”Pe mine nu mă interesează un milion, 13 sau 200, pentru că eu m-am născut milionară. Nu am devenit, eram. De asta sunt eu relaxată, iar Gigi e crispat după bani. El trăiește în minciună, dar s-a ascuns după Dumnezeu și credință. Se folosește de credință să facă rău, să arunce cu noroi în orice om bun, care muncește cinstit. Păcălește pe toată lumea. Gigi Becali este avar după bani, disperat, cu ochii injectați”, a mai declarat Anamaria Prodan.

Contactată direct de către Playsport.ro, impresara a negat orice zvon al divorțului. Aceasta susține că a citit informația dată de Gigi Becali în presă, pe care nu vrea să o comenteze. A dat asigurăr doar că nu va divorța de soțul ei prea curând sau, de ce nu, niciodată!

Am văzut și eu ce a apărut, dar nici nu am cum să comentez așa ceva. Nu se va întâmpla niciodată (n.r. – divorțul). El, în palatul lui, poate să spună ce vrea. Nici nu mai știu ce să inventeze, nu mai dorm de grija noastră. Sunt ciudoși că Laur este unul dintre cei mai buni antrenori care există, iar eu am reușit să mă impun într-o lume a bărbaților, a misoginismului.

Probabil că unii nu suportă faptul că noi, familia Prodan-Reghecampf, nu avem nevoie nici de banii lor, nici de mila sau ajutorul lui Gigi Becali. Ne avem unul pe altul si este suficient”, a spus Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Playsport.