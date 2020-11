Ce a făcut Florin Marin cu cenușa fostului șot. Bucureștenii, șocați de gest

Fostul cleric britanic Philip Clements, soțul lui Florin Marin, a murit în iunie 2020, în urma unui stop cardio-respirator. „Sunt distrus, debusolat, nu știu încotro să o iau și ce să fac”, spunea atunci tânărul. Între timp, s-a pus din nou pe picioare și și-a găsit un nou iubit, iar recent și-a încheiat și socotelile cu trecutul. Bărbatul și-a luat rămas bun definitiv de la fostul soț, împrăștiindu-i cenușa într-un râu din Capitală.

Într-o sâmbătă din luna iunie, Florin era disperat pe la porțile Spitalului Elias din Capitală, unde îl dusese de urgență pe Philip cu o seară înainte, după ce acestuia i se făcuse rău și prezenta simptome severe de gripă.

„Suntem la urgență de azi dimineață (sâmbătă, 30 mai). I s-a făcut rău lui Philip azi noapte și am chemat ambulanța. M-am trezit pe la 2 noaptea și l-am auzit tușind. M-am dus în dormitorul lui ca să văd ce are și făcuse pe el, avea febra 40. Acum este la Elias. El e la Terapie Intensiva, eu sunt pe la porți, că nu mă lasă să intru. Nu știu ce are, nu știu cum se simte. Îmi este frică. Nu știu dacă are coronavirus”, povestea atunci tânărul pentru Click.