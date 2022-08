Ce a făcut Diana Bulimar, colega de echipă a Larisei Iordache, după ce s-a întors acasă, de la „America Express”. „Trei zile”. Interviu EXCLUSIV

Fosta campioană de gimnastică, Diana Bulimar, a bifat un nou show-concurs, după participarea sa la „Exatlon”, în anul 2018. De data aceasta, ea a făcut echipă cu fosta sa colegă de la lot, Larisa Iordache, la „America Express”, și ne-a vorbit, într-un interviu exclusiv, care au fost atuurile celor două și cum au reușit să se sincronizeze extrem de bine.

Cum s-a înțeles cu Larisa Iordache la „America Express”

Sportiva nu a ascuns faptul că a fost o competiție mai grea decât se aștepta și că la revenirea în țară, trei zile nu a ieșit din casă. De asemenea, Diana Bulimar ne-a mărturisit că are momente în care-și dorește să se întoarcă în sala de gimnastică și că deși se află într-o relație de doi ani de zile, nu-și dorește să îmbrace încă rochia de mireasă.

– Ai participat la două show-uri tv… Îți place televiziunea?

Nu neapărat în sine îmi place televiziunea, să mă duc și să stau doar pe acolo, îmi place să și apar, să vorbesc, să dezvălui oamenilor ce înseamnă sportul.

Să le arăt copiilor că pot face ceva și după sportul de performanță și că România îi ajută să ajungă undeva.

– A fost mai greu la America Express decât la un concurs de gimastică?

A fost foarte greu, mult mai greu decât mă așteptam..La gimnastică e mult mai multă muncă în spate pentru un minut pe aparat.

– Cum a fost să fii din nou în echipă cu Larisa Iordache? Au existat și momente de tensiune între voi?

Ne știm foarte bine, ne cunoaștem limitele. Eu știam că pot vorbi mai bine engleza, spaniolă, că pot mânca mai multe, că ea poate să alerge mai mult și mai repede. Fiecare am avut atuurile noastre și ne-am descurcat cum am putut. Nu au existat foarte multe de tensiune. Incredibil cât de bine ne-am sincronizat, și eu m-am surprins pe mine.

S-a resimțit după revenirea acasă

– Cum a fost revenirea acasă?

Surprinzătoare, nu știam ce s-a întâmplat. A fost și diferența de fus orar, eram parcă pe altă planetă. A fost foarte greu, dar am avut o primire călduroasă. Primele trei zile nu am făcut nimic decât să stau în casă. Am mâncat, surprinzător, foarte mult, și eu și Larisa, și atunci ne-am confirmat că ne-a lipsit mâncarea…ceea ce înseamnă că suntem ok acum.

– Ce ți-a lipsit cel mai mult?

Multe lucruri. La mine s-au schimbat multe, de la prima experiență televizată din 2018. Mi-au lipsit mai mult părinții, prietenul, rutina zinică, cu toate că am încercat să o am puțin și acolo. Un pic de sport, un pic de mâncare sănătoasă.

– Ai mai participa la astfel de show-uri tv?

Sincer, da. Mi-aș mai dori, este o experiență unică.

„Am multe momente în care-mi doresc să mă reîntorc în sala de gimnastică”

– Ce ți-ai propus pentru viitor?

Momentan îmi place treaba de tv și social-media, dar antrenez copii, la sala Nadiei, unde e patinoarul domnului Țiriac. Ușor, ușor, mă îndrept și spre antrenorat de performanță, dar mai am până acolo. Îmi dau cam 3-5 ani până să ajung acolo. Momentan antrenez doar copii mici.

– Cât de dor ți-e de concursurile de gimnastică?

Mi-e foarte dor, am multe momente în care-mi doresc să mă reîntorc în sala de gimnastică, dar știu că-mi ajunge, cred că corpului meu i-a ajuns câtă gimnastică a făcut timp de 20 de ani. Am și destul de multe accidentări. Trebuie să mă calmez, să-mi arăt că pot face și altceva, că am o a doua șansă de la viață. Primul hobby mi l-am îndeplinit, am medalie aproape la toate competițiile, iar acum e momentul să-mi găsesc și altceva de făcut, la care sunt foarte bună.

Ce spune despre căsătoria cu prietenul său

– Ce probleme de sănătate ai avut după ce ai renunțat la gimnastică?

Am avut ceva probleme la genunchi din cauza antrenamentelor destul dure, dar și din cauza mea, din neatenție.

– În ce relații ai rămas cu fostele colege de la lot?

Cu toate am rămas în relații foarte bune, doar că fiecare e în alt oraș sau are altă treabă și atunci ne vedem rar, dar ne înțelegem foarte bine.

– Având în vedere ce sacrificii ai făcut, ți-ai îndruma copilul să facă gimnastică?

Dacă va avea gena mea, sigur asta va dori să facă… Nu aș putea să spun nu, mai ales dacă voi vedea că are talent. Dar important e să-i placă. Totul trece, dar rezultatele rămân.

– Te vezi mireasă în viitorul apropiat?

Nu avem astfel de gânduri. Sunt cu cineva de doi ani de zile. Este extrordinar, e un om care mă ajută în viața de zi cu zi, pe parte de fotografie, m-a învățat foarte multe lucruri în această zonă și mi-am dat seama că mi-am găsit și acest hobby. Momentan nu-mi doresc acest lucru. Nu știu dacă am mai întâlnit fete care să spună asta, dar nu, eu nu-mi doresc așa ceva acum.

– La ce gen de filme obișnuiești să te uiți?

Când sunt singură îmi place să mă uit la crime, când sunt cu prietenul meu ne place să ne uităm la filme sau seriale ușoare, de seară, de 20-30 de minute.