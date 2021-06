Dani Oțil a decis să vorbească la Neatza cu Răzvan și Dani despre aventurile sale de zi cu zi. Prezentatorul s-a hotărât să meargă, de curând, într-un magazin din București pentru a-și face cumpărăturile, dar ce s-a întâmplat acolo întrece imaginația fanilor ce îl urmăresc în fiecare dimineață.

Dani Oțil, ce s-a căsătorit de curând cu Gabriela Prisăcariu, a trecut printr-o adevărată aventură în momentul în care a fost să își facă anumite cumpărături de la un magazin cu produse de bricolaj din Capitală. Socoteala din târg nu se potrivește cu aceea de acasă atunci când vine vorba despre matinal, așa că el a plecat cu mult mai multe lucruri decât plănuia.

De supărare, prezentatorul de televiziune a decis să se răzbune pe o doamnă ce se ocupa de acvariul de pești din locul respectiv, dar glumele sale nu au fost foarte apreciate.

„Am fost la magazinul de bricolaje ca orice om căsătorit să iau un bec. Am luat 9 becuri. Ajuns în fața casei, am luat lesă la pisică deși pisica noastră nu stă în lesă. Dacă știam că are Răzvan ciucurei nu mai luam. Am plecat cu jumătate de portbagaj plin. De nervi, am decis să mă răzbun pe doamna de la acvariul de pești. M-am dus și m-am holbat la pești, a venit doamna să mă întrebe dacă îmi dă un pește. Am zis: ‘Doar dacă e sushi!'”, a zis Dani Oțil.