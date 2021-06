Poate că multă lume își amintește de unele dintre cele mai grele luni din anul trecut. La începutul pandemiei, românii au fost fortați să rămână în case și să nu aibă contact cu alte persoane. Cât despre cum au dus-o vedetele, Cosmina Păsărin a decis să vorbească despre această perioadă bizară din viața ei.

Invitată la Vorbește lumea, Cosmina Păsărin le-a dezvăluit lui Jorge și Cove totul despre planurile sale pentru perioada următoare. În timp ce vedeta este extrem de ocupată încât nu are timp pentru o vacanță, ea se bucură nespus pentru că poate să meargă la evenimente pentru că în pandemie a fost lipsită de orice fel de petrecere.

Nu mi-am plănuit o vacanță pentru că vreau să profit de această perioadă mai încărcată. Îmi era dor de evenimente, de oameni, îmi doresc să trăiesc intens. Nu mai am date libere pentru evenimente, deci nu mai am nici pentru vacanțe.”, a spus Cosmina Păsărin.

„A fost o perioadă mai ciudată, dar trebuie să recunosc că nu a fost una dintre cele mai rele din viața mea. Poate par o persoană mai ciudată pentru că zic așa ceva, dar mie mi-a prins bine. E bună o pauză din când în când. (…) Am avut și perioade mai grele, din nefericire. Mă bucur că am început activitatea.

În timp ce mulți oameni au avut de suferit în lunile de izolare și multe cupluri s-au destrâmat, Cosmina Păsărin a recunoscut că perioada respectivă nu a fost extrem de grea pentru ea. De asemenea, vedeta a stat 60 de zile singură și și-a dat seama că nu a dus dorul socializării.

„Cea mai grea perioadă a fost aceea când tatăl meu a murit, aveam doar 16 ani. Am alte gânduri despre respectiva perioadă acum, au trecut mulți ani. Rolul perioadelor dificile este de a ne întări. (…) Am noroc pentru că sunt optimistă. După 30 de ani mi-am mai pierdut din optimism, înainte aveam tot timpul energie, eram cu zâmbetul pe buze, eram de neoprit.

După 30 de ani am început să îmi fac griji, să mă stresez când treceam prin perioade mai grele. Mă ajută faptul că am lângă mine oameni dragi. (…) Dacă sunt obosită, e bine să stau singură. Am observat că îmi place cam mult să stau singură, nu știu dacă e bine.

Mi-am făcut griji când vine vorba despre job, mă întrebam ce se va întâmpla cu mine. Nimic nu e permanent. Lucrurile bune, dar și rele, sunt temporare. (…) Credeam că sunt mai fricoasă, dar mi-am demonstrat că nu sunt atât de fricoasă. Țin minte în primele săptămâni ale pandemiei, toată lumea era stresată și eu spuneam că nu o să rămânem așa.”, a mai spus aceasta.