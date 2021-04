EXCLUSIV Probleme amoroase în viața Cosminei Păsărin. Dezvăluiri triste ale vedetei TV

Cosmina Păsărin, senzuala brunetă care a făcut furori la “Vara Ispitelor” (PRO TV), acum mai bine de 20 de ani, ne-a oferit un interviu, în exclusivitate pentru impact.ro, în care ne-a povestit despre dragoste și despre cariera artistică. Nu este căsătorită, dar nici că se grăbește, deși are 38 de ani: “Nu sunt genul de femeie care a visat la nuntă și la copil!”, ne-a spus ea.

“Nu bat clopotele de nuntă. Sunt singură, nu am pe cineva”

Cosmina Păsărin a avut succes pe micul ecran, după participarea la ”Vara ispitelor”, unde i-a zăpăcit pe toți concurenții, cu trupul ei de fotomodel, dar, mai apoi, s-a retras din lumina reflectoarelor, câștigându-și banii de buzunar din prezentarea evenimentelor mondene. Contactată de reporterii Impact.ro, bruneta ne-a povestit despre situația ei, pe plan amoros: “Nu bat clopotele de nuntă. Sunt singură, nu am pe cineva. Îmi doresc un partener de viață, dar nu vreau să pun presiune pe mine. Important este să simți acea chimie pentru el, dar acest lucru nu l-am mai simțit de vreo doi ani. Părerea mea este că, dacă forțezi lucrurile, nu o să meargă nimic”.

Cosmina Păsărin: ”O femeie dă naștere unui copil atunci când are pe cineva, are o familie, copiii nu se fac una – două”

De asemenea, bruneta ne-a mai dezvăluit că nu s-a visat niciodată mamă: “Dacă îmi doresc un bebeluș? O femeie dă naștere unui copil atunci când are pe cineva, are o familie, copiii nu se fac una – două. Eu sunt genul acela de femeie care nu a visat la nuntă și copil. Asta este, dacă nu am soț sau un copil este vreo problemă? Am văzut foarte multe familii cu probleme în căsnicie. Este greu să găsești pe cineva pe aceeași lungime de undă cu tine, nu este ușor, dar, dacă o să fie de la Dumnezeu, bine, dacă nu mergem înainte!”.

Petrece Sărbători Pascale alături de familie: ”Mama va găti preparate din miel!”

De Sărbătorile Pascale, Cosmina Păsărin va petrece alături de cei dragi: “Nu o să fac nimic special, de Paște, o să stau alături de cei dragi, în liniște, și o să ciocnim câte un ou roșu, plus că o să mâncăm tot felul de preparate din miel. O să mă văd și cu mama. Ea o să gătească pentru zilele acestea, eu nu gătesc nimic. O să mă înfrupt din toate bunătățile, însă am o dietă destul de echilibrată și nu fac excese alimentare. O să fie Sărbători Pascale ca în casa oricărui român”, ni s-a mai confesat, pentru Impact.ro, Cosmina Păsărin.

Cosmina Păsărin este prezentator și organizator de nunți

Vedeta Cosmina Păsărin este organizator și prezentator de evenimente, cu acte în regulă: “Am făcut niște cursuri de wedding planner, mi-aș dori să mă ocup de organizarea nunților, pe viitor. Am o viață foarte activă, dar mai puțin vizibilă, mă axez pe prezentările de evenimente. M-am concentrat mai mult pe pasiunile mele. Sunt mai atentă la locurile în care merg. Îmi place să călătoresc şi singură. Nu m-aș ocupa de nunta mea, ci de a altora”, povestea ea, pentru Antena 1.