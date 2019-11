Cum a ajuns să arate astăzi Cosmina Păsărin. Fosta ispită de la PRO TV, de nerecunoscut

Cosmina Pasărin poate fi zărită la evenimentele mondene din România la care mai participă și alte vedete autohtone. La 37 de ani, fosta ispită de la Pro TV se bucură de celebritate și chiar dacă nu mai apare la televizor este foarte cunoscută și a devenit între timp organizator de nunți.

Cosmina Păsărin a devenit organizator de nunți

Fosta concurentă de la Vara Ispitelor se concentrează pe carieră în această perioadă. Ea a făcut un curs de wedding planner și mărturisește că îi place să se ocupe de nunțile altora, dar nu și de a ei.

„Sunt mai atentă în locurile în care merg. Îmi place să călătoresc şi singură. E frumos să te bucuri de iubire atunci când călătoreşti. Dacă aş avea un iubit aş vrea să călătoresc alături de el. Mi-aș dori să întâlnesc o perioadă potrivită pentru mine… acum mă concentrez la mine. Nu m-aș ocupa de nunta mea, ci de a altora.

În ultimele luni am făcut niște cursuri de wedding planner, mi-aș dori să mă ocup de organizarea nunților pe viitor. Am vizitat pentru prima oară Barcelona anul acesta, am mers în Barcelona de ziua mea. Eu am o viață foarte activă, dar mai puțin vizibilă, mă axez pe prezentările de evenimente. În acest an m-am concentrat mai mult pe pasiunile mele”, a declarat Cosmina Păsărin.

Vedeta a avut o relație cu George Vintilă, însă cei doi s-au despărțit la un moment dat, iar acum Cosmina este singură.

„În momentul acesta sunt singură și mă bucur mult de perioada asta. Nu îmi doresc să intru într-o relație doar de dragul de a fi cu cineva. Nu mă visez în rochie de mireasă, nici când eram mică nu mă visam la altar. Părinții nu mă presează să mă mărit, să le fac un nepoțel, sunt foarte înțelegători. Mai ales că responsabilitatea pentru o viață este foarte mare, așa că nu poți face copii doar de dragul părinților, al prietenilor sau al societății”, a spus fosta ispită de la Pro TV.