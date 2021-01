Ce a făcut Bogdan Stanoevici înainte să se îmbolnăvească cu virusul covid-19

Anunțul decesului lui Bogdan Stanoevici a fost ca un șoc pentru fani și familie, mai cu seamă tragedia venind după ultimele sale mărturii din spațiul public. Ce a făcut și declarat artistul înainte să fie confirmat cu COVID-19?

Bogdan Stanoevici a militat împotriva măsurilor de răspândire a virusului stabilite de autorități. În urmă cu câteva zile, actorul a ajuns în stare gravă la spital. Jurnalistul Adina Anghelescu declara în urmă cu câteva zile la Antena 3 faptul că acesta a fost intubat, iar deși a stat în carantină, starea sa de sănătate s-a agravat pe parcursul a patru săptămâni.

La începutul lunii noiembrie a lui 2020 artistul declara că nu poartă mască de protecție împotriva infecției cu noul coronavirus pentru că este „sănătos”. De asemenea, a mai detaliat că a făcut lunar teste anti-COVID-19, toate ieșind negativ: „Și aici îl citez pe ministrul Sănătății, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoși nu o poartă.”

”Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”

Bogdan Stanoevici – noiembrie 2020