Bianca Rus, transformare ireală. Se știa că a slăbit, dar este incredibil cum arată azi

Bianca Rus a slăbit foarte mult, iar asta se poate vedea în noile sale poze de pe conturile de socializare. Vedeta, care astăzi aniversează o frumoasă vârstă, a postat și un mesaj pe Facebook.

Tranfsormarea incredibilă a Biancăi Rus

Bianca Rus a ajuns de nerecunoscut, din cauza faptului că a scăpat de kilogramele în plus. În imaginea de mai jos, i se pot număra, cu ușurință, coastele.

”My birthday 8august 2020 • Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că pur și simplu sunteți în viața mea, pentru faptul că fiecare zi în care trăim o faceți mai uimitoare, mai luminoasă și mai interesantă. Oameni ca voi nu mai există și este o mare fericire să ai așa persoane amabile, înțelegătoare și sensibile în mediul tău. Vă mulțumesc pentru ajutorul , credința voastră nesfârșită în mine și în toate angajamentele mele. Vă mulțumesc pentru răbdare și susținere în acele momente dificile când literalmente nu am avut suficient aer din cauza emoțiilor, dar cu voi am reușit să le depășesc”, a declarat Bianca Rus pe contul de Facebook.

De menționat este că, în 2018, din dorința de a ajunge la silueta mult-visată, Bianca Rus s-a supus unei operații de micșorare a stomacului. În urma acestei intervenții, dar și a unui stil de viață cât mai sănătos, Bianca Rus a dat jos 60 de kilograme.

„Primele 10 zile am băut zeamă de supă şi compot şi am dat jos 6 kilograme, următoarele 10 zile am mâncat mâncare pastă, supe creme, carne pastă, dar nu prea pot să mănânc carne, nu ştiu de ce. Am văzut că am scăzut în greutate, apoi în etapa a treia, am început să mănânc puţin, două guri dintr-un ardei umplut, o jumătate de perişoară… …Am început să fac sport, merg pe bandă cinci minute şi o să urc până la 30 de minute”, spunea Bianca Rus în primăvara anului 2018.