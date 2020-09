Ce a făcut Bianca Drăgușanu la câteva ore de la despărțirea de Alex Bodi! Bărbatul se va înfuria

Gestul făcut de Bianca Drăgușanu la doar câteva ore de la anunțul că s-a despărțit de Bodi îl va enerva la culme pe bărbat. Fosta prezentatoare de televiziune l-a umilit pe fostul soț.

Vestea că Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-au despărțit nu a mai șocat pe nimeni. Gestul făcut de fosta asistentă de televiziune a fost însă cel care a ieșit în relief de data aceasta. Cunoscuta vedetă a lăsat de înțeles că de data aceasta separarea de fostul soț este definitivă, dar la cum a obișnuit pe toată lumea…fanii acesteia se așteaptă ca afaceristul să revină în peisaj cândva. Ori poate chiar să-și facă loc un alt bărbat în viața blondinei? Una peste alta, cei care s-au săturat de telenovela dintre foștii amorezi speră ca acest lanț al despărțirilor și împăcărilor să fie închis, iar Bianca să-și facă apariția alături de un bărbat lângă care-și va găsi într-un final liniștea.

Dacă la fiecare revenire în scenariul singurătății fosta prezentatoare păstra la loc de cinste fotografiile cu fostul soț, acum nu mai este așa, căci aceasta a șters toate amintirile din mediul online cu afaceristul. Ambii recunoscând că seamănă extrem de tare și că sunt două caractere puternice, de neînduplecat și orgolioase, Bodi a atacat situația în aceeași manieră.

„Ieri, pe 1 septembrie, când am împlinit 2 ani de relație am decis să pun punct. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi”

