Bianca Drăgușanu s-a despărțit iar de Alex Bodi. Declarația ei plină de furie este aici

Relația Biancăi Drăgușanu cu Alex Bodi a fost presărată cu înșelat, șantaj, amanți și violență. Printre ele s-a strecurat și o căsnicie, dusă și ea pe apa sâmbetei. În picioare rămăsăsese iubirea, care i-a făcut de fiecare dată să revină unul în brațele celuilalt. Deși în ultima vreme părea că cei doi se îndreaptă spre un viitor luminos împreună, ruptura tot s-a produs. Diva e din nou singură!

Bianca Drăgușanu, din nou fără Bodi. Motivul despărțirii

Părea că nimeni și nimic nu-i va despărți. Și-au cunoscut familiile reciproc, s-au relaxat în vacanțe luxoase, au botezat un copil împreună, iar acum s-au separat din nou. Diferența dintre despărțirea de acum și cele din urmă este faptul că de această dată, de câteva luni încoace, cei doi trăiau fără incidente.

Separarea a avut loc pe 1 septembrie, când ei împlineau doi ani de relație. Cea care a decis să pună punct este Bianca Drăgușanu. Blondina i-a mulțumit afaceristului pentru relația pe care au avut-o, dar a subliniat că hotărârea de a pleca este una definitivă. Mai mult, aceasta a declarat că din momentul de față nu vrea să mai fie asociată cu acțiunile fostului partener.

„Decizia este definitivă!”

„Ieri, pe 1 septembrie, când am împlinit 2 ani de relație am decis să pun punct. Da, este adevărat. Ieri am decis să pun punct relației mele cu Alex Bodi. Vreau să-i mulțumesc pentru relația frumoasă pe care am avut-o, dar decizia este definitivă. Nu intenționez să mă mai reîntorc la această decizie. Din acest moment aș vrea să nu mai fiu asociată cu niciun fel de acțiune pe care o face Alex Bodi”, a declarat blondina pentru SpyNews.

Motivul despărțiri: o comunicare defectuoasă. „Îi doresc tot binele din lume, dar am decis să ne despărțim. Sunt din acest moment o femeie liberă, independentă, o femeie pe picioarele ei, o femeie fericită. Nu regret această decizie, așa că, eu consider că așa este mai bine. Am decis să ne despărțim pentru că avem o comunicare defectuoasă”.