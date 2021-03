Ce a făcut Bianca Drăgușanu după despărțirea de Bădălău. Blonda nu a stat pe gânduri

Gurile rele ar spune că pentru două luni de relație este cam mult, dar Bianca Drăgușanu a demonstrat contrariul. Cine spune că nu poți să te desparți de cel puțin două ori în decursul acestui interval? Și după atâta ceață, cât și anotimpuri care se schimbă pe bandă rulantă în ultimele zile, diva a decis să plece într-o vacanță. Destinația: Dubai.

Bianca Drăgușanu, în Dubai după despărțirea de Gabi Bădălău

Dubaiul a fost prima destinație în care și-a început anul 2021 și tot cu ea continuă, mai ales acum, într-o perioadă aglomerată și mai puțin roz a vieții ei, cel puțin sentimentale. Zilele trecute, în timp ce Bianca era la Cluj pentru a-și face câteva tratamente estetice, Gabi Bădălău a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care sugera o despărțire. „Nu aștept nimic de la alții. E mai bine să fii surprins decât dezamăgit”, se arăta în postarea afaceristului.

Astfel, vedeta a decis să dea uitării momentele mai puțin plăcute care au înconjurat-o și a pășit pe tărâmul milirdarilor. Prima oprire a fost la un restaurat luxos unde s-a si pozat. Îmbrăcată într-o rochie elegantă și mulată, Bianca s-a distrat de minune.

Se gândește serios să se mute acolo

După ce a luat pulsul lumii arabe, Bianca Drăgușanu a decis că ar fi prielnic să facă o schimbare în viața ei. Nu de mult a mărturisit că se gândește să se mute acolo, în special că i-ar fi foarte bine din multe puncte de vedere, a susținut ea, dar cel mai important din punct de vedere financiar.

Aceasta e de părere că afacerea i-ar înflori pe acel tărâm. „Nu neapărat că plec și mă mut definitiv. Vreau să-mi fac un business cu rochii acolo. Asta pentru că acolo aceeași muncă, aceleași rochii costă de 10 ori mai mult. Lucrurile pe care le fac eu sunt mult mai apreciate acolo”, a declarat ea în cadrul emisiunii ”Teo Show” de la Kanal D.

Așteaptă să se mărite a treia oară

„Da, mă mărit! Am spus că a treia oară o să fie cu noroc. Eu îmi permit orice fel de vacanță, am plecat singură în Dubai și de acolo am plecat cu cineva într-o altă vacanță. O lună am stat într-o vacanță. Nu a fost planificat. Am zis că vreau în Maldive, că vreau poze mișto. Eu am mers la prietena mea, Ramona Gabor, dar ea nu a vrut în Maldive. Îmi doresc o familie, liniște, tânjesc după Crăciunul cu familia, cu copiii, la masă. Pot fi potolită prin iubire. Eu tânjesc după un echilibru”, a completat ea.