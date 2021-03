Răsturnare de situație în relația Bianca Drăgușanu – Gabi Bădălău. Ce se întâmplă acum

Ce se întâmplă în relația Biancăi Drăgușanu cu Gabi Bădălău? Cei doi au devenit unul din cuplurile controversate din showbiz-ul românesc. Răsturnare de situație așteptată de unii fani ai cuplului în povestea lor de iubire.

Cum controversa îi urmărește pe amândoi, fanii cuplului nici nu credeau că lucrurile vor fi line. Bianca Drăgușanu a dat de înțeles că s-a despărțit din nou de Gabi Bădălău, iar acum face ce face și doar vrea să-l pună pe jar pe fiul celebrului milionar.

Un simplu gest a fost de ajuns. După weekend-ul trecut după ce s-au afișat împreună în public, reacția fostei asistente păcătoase a dat de gândit că și-a schimbat din nou statusul amoros.

Nu este cunoscut exact dacă s-au despărțit sau nu, dar e drept că blondina a renunțat să-i mai urmărească activitatea afaceristului de pe rețelele de socializare. Bianca se află la Cluj acum și nu se sfiește să împărtășească cu internauții un moment intim.

Mai exact, aceasta s-a filmat în timp ce se afla în cadă, iar pe fundal era o muzică de dragoste. Unii dintre fani s-au gândit că ipostazele sexy sunt cu siguranță pentru a-l băga în boală pe încă soțul Claudiei Pătrășcanu, dar și pe admiratorii care stau pe poziții.

„Acum viața mea este în roz, e frumoasă, e cum mi-am dorit-o și cum o merit. În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele din toate punctele de vedere. Mi se întâmplă exact ce-mi doresc, sunt fericită. Există cineva în viața mea care mă face fericită. Sunt împlinită din toate punctele de vedere. Viața mea merge în direcția în care trebuia să meargă de mult.

Da, mă mărit! Am spus că a treia oară o să fie cu noroc. Eu îmi permit orice fel de vacanță, am plecat singură în Dubai și de acolo am plecat cu cineva într-o altă vacanță. O lună am stat într-o vacanță. Nu a fost planificat. Am zis că vreau în Maldive, că vreau poze mișto. Eu am mers la prietena mea, Ramona Gabor, dar ea nu a vrut în Maldive. Îmi doresc o familie, liniște, tânjesc după Crăciunul cu familia, cu copiii, la masă. Pot fi potolită prin iubire. Eu tânjesc după un echilibru”

