Ce a spus Jojo despre Bianca Drăgușanu. Și Măruță a fost surprins

Jojo a fost invitată azi în emisiunea ”La Măruță”, unde a povestit despre familia ei, despre cel mai nou tatuaj pe care și l-a făcut, dar a fost supusa și unui ”test” de către prezentator, și anume să caracterizeze printr-un cuvânt mai multe personalități din showbiz-ul autohton.

Ce a spus Jojo despre Bianca Drăgușanu

Jojo a făcut mărturisiri multe în emisiunea lui Cătălin Măruță. Vedeta și-a arătat în direct cel mai nou tatuaj, realizat după o fotografie cu ea și familia ei.

„N-am jucat niciodata in telenovele, desi mi-ar fi placut. Poate ai facut asa o predictie. Mamei i-ar fi placut. Nu m-am gandit sa imi pun numele Jojo în buletin. O sa magandesc totusi, acum m-am tatuat deocamdata. Toti prietenii spun ca fiica mea seamana cu Paul, dar ea seamana si cu mine, atunci când eram mica. Am facut tatuajul acum o saptamana. E o poza cu mine si cu Paul. Eram la Therme. E o poza favorita de-a mea. Keobst scrie pe tatuaj, care în limba achimeză, inventată de fiul meu, înseamna ”te iubesc”. Mi-era teama sa imi fac un tatuaj in zona asta, dar de data am fost convinsă. Paul Ipate nu si-a facut acest tatuaj ca a zis ca daca ne despartim ce o sa facem? Eu i-am zis lui Paul ca daca o sa ne despartim o sa ma indrăgostesc de cel mai mare fan al lui, asta ca să mai fie o legatura cu tatuajul„, a mărturisit Jojo, care în această perioadă a spus că a facut foarte mult continut pentru online si că îi merge foarte bine, dar că îi este dor de teatru, de plecari.

Jojo, declarații inedite despre vedete

”Am avut 2 spectacole la Excelsior, si inainte de a juca, am primit vestea ca iar se inchid teatrele”, a mărturisit Jojo.

În continuare Jojo a fost supusă unui test de către Cătălin Măruță, caracterizând mai multe vedete din România, printre care Bianca Drăgușanu, Liviu Vârciu sau Florin Călinescu. Iată ce răspunsuri inedite a dat aceasta:

”Adi Nartea- coleg

Antonia-ideal

Bianca Dragușanu – curaj. Am fost intr-o emisiune cu ea si chiar are curaj. Are curaj si in viata de zi cu zi. O urmaresc.

Claudiu Blenot-maiestrie

Dan Chisu-inspiratie

Dana Rogoz- superlativ.

Dragos Bucur-luptator

Florin Calinescu-feblete. Am fost indragostita de el cand facea emisiune de la radio. Eram topita dupa vocea lui. Aveam 12 ani.

George Pistereanu- simpatie

Laura Cosoi-zeita

Liviu Varciu-amuzament. M-am intalnit recent cu el la un proiect si ne-am distrat foarte tare cu el.

Maia Morgenstern: Chapeau

Horatiu Malaele- iubire

Bobonete – comic

Paul Ipate – jumatate

Pavel Bartos – este foarte bun entertainer. Despre tine as fi spus ca esti cel mai bun prezentator tv, dar dupa Pavel Bartos”, a conchis Jojo.