Ce a făcut Benone Sinulescu când a auzit că Petrică Mâțu Stoian a murit. Nu se știa până acum

Joi, 18 noiembrie, Benone Sinulescu a murit în patul său de acasă, în urma unei pneumonii care i-a curmat zilele la vârsta de 84 de ani. Care a fost reacția regretatului artist la auzul dispariției colegului său de breaslă Petrică Mâțu Stoian.

Folclorul românesc este mai sărac după ce în luna noiembrie i-am pierdut pe regretații interpreți de muzică populară Petrică Mâțu Stoian și Benone Sinulescu.

Nicolae Datcu, cel mai bun prieten al lui nea Beni, își urlă durerea după ce și-a pierdut „fratele de cruce”. Cei doi avea o relație extrem de apropiată și vorbeau foarte des la telefon.

Mai mult de atât, Nicolae Datcu a mărturisit că ultima dată când a vorbit cu maestrul a fost atunci când artistul Petrică Mâțu Stoian a trecut la cele sfinte.

Bunul prieten al lui Benone Sinulescu a explicat faptul că artistul i-a spus, atunci, că se simte mai bine și apoi starea sa de sănătate s-a deteriorat.

„Am fost prieteni buni de familie. Dacă nu sunam eu, ma suna și îmi spunea dacă mai trăiesc. Unde apărea Nea Beni eram și eu. Vorbeam mereu. (…) Am vorbit ultima data cu el când a murit Petrică Mâțu Stoian. Mi-a spus ca se simte mai bine, apoi mai rău, dar sa știi ca și când a fost bolnav. Mi-a cantat la telefon”, a povestit Nicolae Datcu, notează cei de la România TV .

Benone Sinulescu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară, atât de fani cât și de colegii săi de breaslă, care-l stimau și-l respectau pentru talentul și veselia nemărginite.

„De la Benone am primit multe cântece, care aveau iz de Moldova, vorbesc de vremuri. Mi-a zis că eu pot să le scot la capăt, să le fac în felul meu. Nu-mi găsesc vorbele, îmi cer iertare, așa ceva, este o… Nu pot să cred.

El rămâne un exemplu, un reper. Știindu-l bolnav, l-am sunat de ziua lui și nu mi-a răspuns. Nu mai… Eu țin legătura, fiind singură, de atâția ani, mai stau pe lângă televizor și mă interesează. Știam că e bine, bolnav, dar a fost îngrijit deosebit de bine.

Am râs, am povestit, nici nu am bănuit ca la câteva zile distanță să aud așa ceva. Acum nu știu, Domnul hotărăște, el știe când venim și când plecăm. Eu cred în acest lucru și nu îmi mai fac niciun fel de plan.”, a spus Sofia Vicoveanca la Acces Direct.