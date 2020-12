Ce a făcut Andra pentru copiii săi, în plină pandemie. Soția lui Măruță este o mamă model

Mai sunt câteva zile până la marea Sărbătoare. Crăciunul bate la ușă și majoritatea pregătesc cadourile pentru cei dragi. Printre cei surprinși zilele astea cumărând cadouri a fost și celebra vedetă Andra. Ca o mămică grijulie, Andra Măruță a colindat prin magazine pentru cadouri.

Ziua de 25 decembrie este o zi importnată, din mai multe puncte de vedere. Cum era și normal, ne-a cuprins pe toți febra cumpărăturilor de Crăciun. Așa că nu e ar trebui să ne surprindă dacă o vom vedea și pe Andra Măruță alergând din magazin în magazin după cadouri. De altfel asta a și făcut vedeta zilele astea.

L-a luat pe Moș Crăciun de mână și au plecat la cumpărături pentru cei mici. Se pare că lista de cumpărături a fost una mare, deoarece Andra a fost zărită prin mai multe magazine din Capitală.

Paparazii au surprins-o pe vedetă prin magazine, cu multe sacoși, pline de cadouri. La un moment dat, însoțită de șoferul personal, Andra Măruță a fost văzută plătind aproape 400 de lei într-un magazin pentru cadouri.

Purtând regulamentar masca de protecție Andra s-a plimbat aproape toată ziua prin magazine, dar nu a plecat cu mâna goală. Așa că Moș Crăciun va avea ce cadouri să aducă celor doi copii ai cuplului Andra Măruță și Cătălin Măruță.

Nu ar fi prima dată când Andra își răsfață cei doi copii frumoși. Dar, ca orice mamă grijuluie, îi controlează permanent având grijă să nu facă niciun fel de excese, fie că e vorba de mâncare sau de telefonul mobil. Astfel că, mămica Andra este foarte strictă, cu David și Eva, când vine vorba de jucatul pe telefonul mobil.

”Fiecare zi este specială cu Eva și David lângă noi. Ei spun lucruri interesante și surprinzătoare, învață lucruri noi, ne readuc și nouă aminte cât de frumoase sunt lucrurile simple, cum ar fi o plimbare în parc, o întrecere cu bicicletele, o înghețată. Sigur că abia aștept să îi văd mai mari, dar și acum este o etapă frumoasă.

David are telefon, da, de când este la școală și petrece timp acolo până după-amiază, simțeam nevoia să am posibilitatea de a vorbi cu el. De altfel, și presiunea era mare, și colegii lui aveau telefoane. Totuși, modul de a-l folosi, aplicații și jocuri, este monitorizat de către noi. Eva nu are încă telefonul ei, este mult mai mică. (…) Luăm fiecare etapă și fiecare provocare pe rând. Mereu ne gândim cum să îi protejăm, cum să îi ținem în siguranță”, mărturisea Andra Măruță.