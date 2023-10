Ce a făcut Alice Peneacă cu Dragoș, din prima seară în care l-a cunoscut. Vedeta a povestit totul VIDEO EXCLUSIV

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au întâlnit la un festival de muzică, iar lucrurile între ei au evoluat rapid. Au devenit în vară părinții unei fetițe, se mută în casă nouă și au în plan să se căsătorească. Modelul l-a remarcat pe tatăl fiicei sale întâi pe instagram, iar ulterior, la un eveniment la mare i-a atras atenția, neștiind că e vorba de același bărbat. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, îndrăgostiții ne-au mărturisit că și-au asumat de la început relatia, iar oficializarea la Starea Civilă este doar o chestiune de timp. În ceea ce privește nuntă, Alice își dorește ca micuța lor să fie prezentă, așa că vor programa fericitul eveniment când fetița va fi un pic mai mare și va putea să alerge.

Alice Peneacă și-a recăpătat formele de dinainte de naștere fără prea mare efort. Modelul Intenționează să se reapuce de sport, mai exact de pilates.

Dragoș Caliminte: “A fost ceva instantaneu, nici măcar nu a fost un moment de ezitare”

Când și unde v-ați întâlnit? Care a fost prima impresie?

Alice: Prima oară de 1 Mai la mare. Eu îl văzusem pe instagram de ceva vreme, îl stalk -ăream cum s-ar spune, glumesc acum, nu chiar așa, dar pusesem ținta pe el. Și apoi l-am văzut la mare, dar nu știam că e același băiat cu cel pe care îl văzusem pe instagram, dar tot așa mi-a atras atenția. El mă știa, mi-a dat follow, am început să vorbim și a durat câteva luni până ne-am cunoscut oficial. Ne-am cunoscut tot la un festival de muzică și a fost super impresie, îți dai seama, noi ne-am mutat împreună în seara respectivă. Deci a fost o impresie foarte bună. Dragoș: Impresiile au fost fantastice, după cum a povestit și ea. A fost ceva instantaneu, nici măcar nu a fost un moment de ezitare. A fost: gata, mergem înainte împreună, da! Alice: Am fost super asumați, nu prea am stat pe gânduri și ajungi la vârsta la care nu mai ai timp de pierdut. Ori e albă, ori e neagră, nu mai stau. Vrei, nu vrei, la revedere! Dragoș: Și ne-am decis în seara respectivă.

Ați făcut un pas important, aveți o familie, sunteți trei. Urmează și oficializarea relației?

Dragoș: Deja este oficializată relația. E doar o formalitate și se va întâmpla, bineînțeles, normal.

Când se căsătoresc Alice Peneacă și Dragoș Caliminte

La nuntă vă gândiți pentru anul viitor?

Dragoș: Momentan să terminăm casa, să mai crească puțin cea mică. Alice: Da, suntem și cu casa. Ne-am aglomerat cu tot felul de proiecte și cred că trebuie să ne liniștim un pic, să mai crească cea mică, aș vrea să fie și ea prezentă acolo, să alerge, să se joace. Îmi doresc să ia și ea parte. Nu știu dacă o să-și amintească, dar să fie măcar în poze prezentă.

Pe plan profesional ai luat o pauză. Când te gândești să revii?

Alice: Depinde. Și în sarcină am continuat cu partea de instagram, adică nu m-am oprit practic decât câteva săptămâni pe partea asta de social media. Iar pe partea de modelling am lucrat până în luna a cincea. Tot așa am făcut o pauză scurtă. Sunt ok să revin oricând.

Ai un abdomen de invidiat. Cum ai reușit să dai jos în doar 3 luni kilogramele acumulate în sarcină?

Cred că într-o lună jumate le-am dat jos. Din experiența mea, nici nu aveam cum să nu le dau jos, pentru că am fost așa un titirez: încontinuu du-te vino, uitam să mănânc, nu am făcut un efort să le dau jos. Plus că nu am luat foarte mult în sarcină. Am luat 11 kg, cam 2 kg au fost din Mc Donalds și ce am mâncat excesiv, în rest au fost cele care se pun oricum cu sarcina.

În prezent faci sport? Ții o dietă?

Nu am timp să fac sport. Mi-aș fi dorit, dacă am timp, dorm. Mi-aș dori să mă reapuc de pilates, dar efectiv nu am timp.

Video: Mihai Robu