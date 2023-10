Alice Peneacă și Dragoș Caliminte: “Ne doream această schimbare”. Ce se întâmplă în viața lor după ce au devenit părinți VIDEO EXCLUSIV

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte experimentează de la finalul lunii iulie rolul de părinți, modelul aducând pe lume o fetiță care le-a întregit tabloul de familie. Lucrurile între ei au evoluat rapid, cei doi cunoscându-se la un festival de modă. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Alice și Dragoș ne-au povestit cum arată noua lor viață în trei, dar și faptul că părinții îi ajută cu cea mică. Deși plănuiau ca în septembrie să se mute în casă nouă, îndrăgostiții mai au un pic de așteptat până la inaugurarea căminului conjugal.

Alice Peneacă: “Am ajuns amândoi într-un punct în care ne doream această schimbare”

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte sunt părinți relaxați, pentru că de ceva vreme, bebelușa doarme noaptea 7 ore legate. Proaspăta mămică ne-a dezvăluit că micuța a moștenit de la ea doar mâinile și unghiile.

În primul rând vreau să vă felicit pentru comoara voastră de acasă. Cum v-a schimbat fetița viața? Păreți părinți relaxați.

Dragoș: Suntem.

Alice Peneacă: Chiar suntem relaxați. Cu timpul puțin mai greu, dar așa e la început din ce am înțeles, dar e ok. Ne-am dorit treaba asta, adică am avut suficient de mult timp înainte, am ajuns într-un punct amândoi în care ne doream această schimbare.

Dragoș: Exact.

Fetița vă lasă să dormiți noaptea?

Dragoș: O noapte da, una nu, depinde.

Alice: Dar acum, în ultima vreme, da. Doarme legat câte 7 ore, deci e ok.

Dragoș: Prima lună a fost mai intensă, dar acum s-a mai echilibrat, doarme mai mult, mai legat.

Alice: Trebuie să reglăm puțin orele în care doarme, alea 7 ore, că dacă îmi doarme de la 7.00 seara 7 ore, nu mă ajută foarte mult, pentru că nu mi-e somn la 7.00.

Cine vă ajută la creșterea ei?

Alice și Dragoș: Părinții.

Cred că în primele zile alături de fetiță ați fost emoționați, fiind amândoi la prima experiență.

Alice: A fost cam haos primele zile.

Dragoș: A fost totul nou de descoperit în momentele respective.

Alice: A fost destul de haos: ieșire din spital, acomodare, nu știam exact ce trebuie să fac, nu știam de ce plânge, dacă plânge, acum ne-am relaxat. Știm exact când e ora mesei, nu se mai poate!

Dragoș: Are un anumit tip de plâns.

Alice Peneacă: Da și e inconfundabil. Nu e chip. Încerci cu suzetă, o mai plimbi, nu se poate! Dacă îi e foame, îi e foame și nu mai merge cu nimic! Cred că seamănă cu familia lui și cu el, în partea asta! Că am văzut că și ei reacționează așa la foame.

Alice Peneacă: “Ba îmi plac că de asta te-am ales”

Are dreptate Alice?

Dragoș: Nu neapărat, îi place să vadă doar părțile care nu îi plac să fie din partea mea.

Alice: Ei, nu-mi plac! Ba îmi plac că de asta te-am ales! (râd)

Dragoș: Glumeam!

Alice Peneacă: “Mi-a moștenit mâinile și unghiile, atât”

Din punct de vedere fizic cu cine seamănă? Amândoi aveți ochii colorați și ea are ochii colorați.

Dragoș: Da, păi nu prea avea cum să iasă altfel. Statisticile spun că din doi părinți cu ochi albaștri, nu are cum să iasă diferit.

Alice: Cu el seamănă și cu familia lui momentan. Mi-a moștenit mâinile și unghiile, atât.

Sunteți plimbăreți amândoi și v-ați încumetat și cu ea.

Alice: Am fost la mare cu ea, el e din Constanța și nu aveam cum să nu mergem. Am fost să o cunoască și străbunicii. Nu prea cu vacanțe momentan și nici în sarcină nu prea ne-am mai aventurat în ultimele luni. Acum am plecat din nou, am făcut un off road cu mașina, nu mai făcusem de un an și am fost foarte entuziasmați. Momentan cât e mică că o duci aici la mare, că o duci în Grecia, e același lucru pentru ea. Nu cred că trebuie să îi fac o vacanță în Maldive.

Dragoș: Ne dorim foarte tare să o integrăm în stilul nostru de viață, nu trebuie să facem eforturi să ne adaptăm după ea.

Alice Peneacă: “Sperăm ca într-o lună să fie gata casa”

Alice: Suntem și cu casa cu mutarea, trebuie să mergem să alegem băi, uite, am venit aici la showroom să ne inspirăm puțin, să vedem că suntem în construcție cu casa.

În ce stadiu este casa?

Dragoș: Suntem în stadiul de a finaliza băile, bucătăria, finisaje, chestii de genul acesta.

Deci mai este puțin.

Alice: Cam o lună. Tot zicem de 3 luni cam o lună și sperăm ca într-o lună să fie gata.

Video: Mihai Robu