Bianca Drăgușanu, acidă după atacul lui Alex Bodi de ieri: ‘Amețitelor’

Bianca Drăgușanu vine cu o reacție acidă în urma atacului lui Alex Bodi de ieri. Ce spune cunoscuta fostă asistentă de televiziune despre „intervenția” controversatului afacerist? Cei doi s-au reîntâlnit la un salon de înfrumusețare unde era prezentă blondina.

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au format unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc, iar nimeni nu a mai crezut la separarea definitivă după seria de despărțiri și împăcări avute. Iată că lucrurile se pare că s-au terminat definitiv între ei!

Bodi a rupt relația cu Daria Radionova, iar blondina e mai fericită decât a fost vreodată, semnalează fanii care o văd relaxată și liniștită. Socotelile nu s-au încheiat, însă, pentru că afaceristul a supus-o pe fosta soție la o discuție pe care n-ar fi vrut-o și la niște scene violente și disperate.

În după-amiaza aceasta, afacerista a făcut câteva mărturii subtile și în același timp acide la adresa fostului partener: “În pofida tuturor lucrurilor care mi se întâmplă, eu sunt foarte fericită astăzi, pentru că îmi stă părul bine.

Da?! Voi cum sunteți? Geană pe Bianca Drăgușanu? (…). Să știți că eu am o viață foarte frumoasă! Foarte frumoasă! Sunt foarte activă și îi mulțumesc Lui Dumnzeu că sunt cerebrală, că am un copil sănătos și că sunt fericită. Geană pe Bianca, da? Amențitelor!”, a spus fosta prezentatoare de televiziune într-o filmare de pe rețelele de socializare.

Într-un alt video le-a arătat tuturor fanilor din mediul online cum se menține în formă, așa că s-a apucat de câteva exerciții pe care obișnuiește să le facă în rutina sa zilnică.

Mai mult decât atât, a subliniat faptul că starea de bine din ultima vreme se datorează unui program cu mult mai organizat. Vedeta are mult mai mare grijă de orarul de somn.

“(…). Efectiv cred că starea mea de bine se datorează faptului că am dormit foarte bine aseară și sunt așa împăcată așa, cu mine. Dacă stau bine să mă gândesc, eu n-am nimic să-mi reproșez mie, ceea ce cred eu că e foarte bine! Repet: starea mea de pozitivism se datorează faptului că am dormit bine și, datorită faptului că, tot ce am realizat până în momentul de față a fost pe propriile picioare, pe propriile puteri și sunt foarte mândră de asta. Apropo, urmează o colecție de rochii de mireasă absolut superbă! Dar, pentru detalii, o să vă țin la curent zilele astea: cu materiale, cu schițele de la rochii”

Bianca Drăgușanu (Sursa: Instagram)