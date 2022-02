Ce a făcut Adela Popescu pentru a nu mai sta câteva ore cu copiii: ‘Vă spun un secret’

Adela Popescu a mărturisit telespectatorilor ,Vorbește Lumea’ care este secretul său pentru mai mult timp liber. Cunoscuta prezentatoare de TV a găsit rețeta perfectă pentru a scăpa câteva ore de haosul creat de cei trei copii ai săi. Multe dintre mame vor proceda în modul acesta de acum încolo. Ce secret le-a spus în direct colegilor de platou. Shurubel s-a mirat de cele povestit de blondină.

Adela Popescu are trei sarcini la activ, iar majoritatea fanilor o complimentează pentru silueta pe care și-a păstrat-o de-a lungul timpului. Deși nu adoră să facă mișcare, ea își dorește să arate din ce în ce mai bine și să se mențină în formă pentru etapele următoare ale celor mici.

Prezentatoarea de TV și-a spus secretul în fața unui invitat special. Un concurent de la Masterchef a venit în vizită la ,Vorbește Lumea’. Adela a descoperit care este paravanul cel mai bun al bărbatului pentru a uita de orele în plus state cu copiii, ore pe care le acoperă mama micuților lui.

Mai exact, el și-a găsit pasiunea pentru gătit la scurt timp după ce moștenitorii lui au venit pe lume. În timp ce renunța la schimbatul scutecelor, se făcea util în casă și prepara mâncarea pentru toată lumea, pentru a avea o scuză. Actrița a mărturisit că și ea face același lucru, dar când vine vorba de sport. Vedeta a surprins pe toată lumea când s-a reapucat de sală.

Adela Popescu: Asta e scuza ta să nu stai cu copiii și să ai timpul tău liber? Te-ai scos când i-ai spus soției că gătești și ai treabă, nu?

Concurent Masterchef: Da, m-ai prins.

Adela Popescu: Trebuie să vă spun un secret! Eu de asta m-am apucat de sală.

Shurubel: Am înțeles! Ăsta e timpul tău cu tine!

Fosta cântăreață a mai încercat să țină cu dinții de un program sportiv în urmă cu ceva timp. Verișoara ei avea grijă să respecte orele de mișcare și poate și mesele echilibrate.

„Ți se pare că ai justificarea perfectă când ai copilul mic, astfel încât să nici nu slăbești, să nici nu ai grijă ce mănânci, eee… nu mă, că am copilul de crescut! Ioana mi-a zis: „Nu, nu e bine, nu e ăsta drumul, mai ales că poți să-l crești, să-l alăptezi și dacă dai o tură de Herăstrău”.

M-a trezit! Am discutat și mă verifica dacă mă duc, dacă alerg, dacă fac mișcare. E verișoara mea, omul cu care mă știu de când m-am născut, ne-am făcut toate vacanțele împreună. Când m-am mutat în București, am locuit la ea. Am dormit în același pat”, a declarat, pentru Libertatea, Adela Popescu.