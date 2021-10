Ce a făcut Adela Pârvu de la Visuri la Cheie ca să se căsătorească a doua oară. Cătălin Măruță a fost șocat să audă așa ceva:” Ești curajoasă”

Adela Pârvu, designer de interior pe care lumea o stie de la emisiunea Visuri la cheie, a divortat în anul 2019 după o casnicie de 24 de ani. Insă după numai două luni de cand l-a cunoscut pe iubitul actual, cei doi s-au și căsătorit. Inedit este locul în care și-a întâlnit actualul soț, fapt care pe Cătălin Măruță l-a făcut să afirme ”ești curajoasă!”.

Adela Pârvu, fost arhitect în emisiunea Visuri la cheie, de la Pro TV, a venit în ediția de azi a emisiunii La Măruță. Ea a spus că a divorțat de tatăl copiilor ei, după o căsnicie de 24 de ani. Între cei doi era o diferență de 24 de ani. Adela Pârvu a spus că și-a dorit să se căsătorească din nou, astfel că pentru a-și întâlni un partener a dat anunț la agențiile de matrimoniale, dar și făcut și cont pe site-urile de dating.

”Ce exemplu dam copiilor: mai bine doi parinti fericiti. Era o diferenta de 24 de ani intre noi. Suntem datori sa ne traim viata din plin. Profesional, am reusit sa fac lucruri frumoase, dar personal am nevoie de afectivitate. Copiii se asteptau ca noi sa divortam, au 21 de ani, au inteles, noi avem un dialog foarte deschis, suntem oameni, ne asumam, ei au inteles. Pentru ei conteaza sa isi vada parintii fericiti. Initial, m-am gandit ca poate e un esec, dar apoi am vrut sa inteleg ce s-a intamplat și am apelat la terapie de psihanaliza.

Am vrut sa inteleg de ce nu am avut o viata personala frumoasa. Psihanaliza m-a ajutat foarte mult, am inteles cum functionam ca copil si cum repetam acelasi comportament ca și adult. Baietii mei m-au incurajat sa accesez platformele de dating sau agentii matrimoniale. Am vazut ca nu se intampla mare lucru cu agentiile matrimoniale si nici cu platformele de dating. Dar intr-o seara de august mi-am refacut contul pe un site de dating, si primul care mi-a scris a fost chiar Bogdan (n.red. actualul soț).

A intrat in vorba cu mine, mi-a placut profilul lui, era o descriere sumara, dar onesta. El, la un moment dat, m-a rugat sa ii dau profilul meu de Facebook. M-a cucerit cu simtul umorului, cu o gluma pe care a facut-o. In 3 saptamani m-a cerut de sotie. A fost scurt si direct, iar raspunsul meu a fost DA. I-am stricat planurile, am intuit ca vrea sa ma ceara de sotie si i-am zis ca nu ma impresioneaza vreun inel cu diamant. Am zis ca singurul inel pe care il vreau e verigheta. Acum avem o saptamana de cand ne-am casatorit, vrem o viata de miere, nu doar o luna de miere”, a spus Adela Pârvu în emisiunea lui Cătălin Măruță.