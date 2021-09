Alexandru Gavrilescu de la ”Visuri la cheie” a împărtășit un secret de aur pentru fanii emisiunii de la PRO TV

Alexandru Gavrilescu, noul arhitect ce a acceptat provocarea de a participa în proiectul ‘Visuri la cheie’ și a ajuta oamenii ce au nevoie de o locuință nouă sau amenajată frumos, cu toate facilitățile, a dezvăluit ce ar trebui să știe toți românii atunci când vine vorba de propria casă.

Alexandru Gavrilescu, în vârstă de 33 de ani, a venit cu forțe proaspete în emisiunea de la Pro TV. Acesta s-a decis să le ofere un sfat de aur telespectatorilor pentru ca aceștia să aibă o locuință cât mai frumoasă, așa că toți ar trebui să se gândească de două ori când cumpără un obiect.

Arhitectul susține că oamenii nu ar mai trebui să pună atât de mult preț pe lucruri, mai ales pentru că amintirile frumoase sunt păstrate în suflet. Alexandru Gavrilescu a mărturisit că un om care este mulțumit de tot ceea ce face nu se înconjoară de prea multe obiecte.

De asemenea, arhitectul a punctat că locuința unui om este cartea lui de vizită. Spațiul în care locuiește o persoană dezvăluie foarte multe despre personalitatea sa, dar și despre gândurile pe care le are, așa că este important să aleagă decorul cu grijă.

Alexandru Gavrilescu a vorbit și despre echipa din emisiunea Pro TV, ‘Visuri la cheie’, demonstrând că s-a format o relație frumoasă între el și colegii săi. Acesta a spus că lucrează foarte bine cu Alina Vîlcu și că îl apreciază pe prezentatorul show-ului, Dragoș Bucur.

„Cu toată lumea, însă abia acum am cunoscut-o pe Alina și mi se pare că avem un început frumos, ne înțelegem foarte bine, am colaborat frumos și, din prima zi în care am început să lucrez cu ea, am simțit că lucrez de ceva timp.

Fantastic. Adică bine-bine. Să vă zic drept am momente în care îmi păcălesc călătoriile cu colegii cu mașină și mai călătoresc cu el. Pentru simplu fapt că discuțiile dintre noi sunt foarte, foarte interesante.

Cu Dragoș, tot ce am vorbit, nu am avut discuții despre oameni, am avut subiecte filozofice, idei de viață, principii. E un om, din punctul meu de vedere foarte cult, open mind.”, a adăugat arhitectul.