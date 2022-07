Ce a divulgat Dana Rogoz despre Andreea Esca. Puțini români știau asta despre știrista PRO TV

Andreea Esca nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Imagine a știrilor PRO TV, vedeta se numără printre cele mai apreciate persoane din țara noastră. Celebra jurnalistă a câștigat simpatia a milioane de români, după ce a dat dovadă de seriozitate și profesionalism în carieră. Știe să își țină fanii aproape, împărtășind cu aceștia tot felul de lucruri despre viața ei. Uneori însă, preferă să păstreze sub lacătul tăcerii unele dintre amintirile sale memorabile. S-a aflat acum care este adevărata legătură dintre Dana Rogoz și Andreea Esca. Află ce le unește pe cele două vedete, de fapt.

Dana Rogoz a divulgat un secret neștiut de fanii Andreei Esca. Cele două vedete, care se bucură de admirația a milioane de români, împărtășesc un trecut plin cu bune și cu rele. Relația dintre ele nu este una de simplă colegialitate, ci mai mult decât atât. Actrița, care de curând a devenit și regizor și scenarist, filmând propriul ei scurtmetraj, a spus totul despre esența adevărată a conexiunii dintre ea și Andreea Esca.

Locul pe care Andreea Esca îl ocupă în inima ei nu va putea fi înlocuit de nimeni în întregime. Cele două vedete au creat o legătură specială încă de pe vremea când erau copile. Au învățat împreună, pe băncile aceleiași școli. Au fost colege de clasă la liceu și au continuat să colaboreze și mai târziu, în spatele camerelor de filmat.

Se pare că, potrivit zvonurilor, Andreea Esca nu a lipsit de la niciun eveniment important din viața Danei Rogoz. Recent, a fost organizată petrecerea de botez a fiicei mici a actriței, pe nume Lia. Prezentatoarea știrilor PRO TV a fost, bineînțeles, prezentă la eveniment.

Dana Rogoz a publicat, în urmă cu câteva zile, o fotografie în care apare alături de Andreea Esca, în timp ce își ține fetița în brațe. În descrierea aferentă fotografii postate, Dana Rogoz a notat câteva gânduri despre relația pe care o are cu prezentatoarea știrilor PRO TV.

„Aseară am stat la povești cu Andreea. Nu aveți idee câte amintiri mă leagă de ea. Păi amândouă am trăit începutul PRO-ului. Amândouă am fost Lazariste (n.r. – au absolvit Liceul Gheorghe Lazăr din București) și suntem și acum mândre de asta! Iar Andreea era omul căruia îi spuneam toate secretele mele din adolescență”, a dezvăluit actrița, într-o postare publicată pe contul său de Instagram.