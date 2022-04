Dana Rogoz a divulgat un secret neștiut de fanii ei. S-a întâmplat acum 8 ani și nimeni nu a observat EXCLUSIV

Dana Rogoz a fost mezina echipei care a realizat în 2002 unul dintre cele mai apreciate seriale de televiziune românești din toate timpurile, „La bloc”. Ea a acceptat să-și reamintească pentru cititorii playtech.ro o serie de amintiri din primele săptămâni de filmare, pe vremea când nu avea încă nici 16 ani.

Dana Rogoz, mezina serialului „La bloc”, a vorbit cu playtech.ro despre producția despre care spune până astăzi că i-a marcat viața în mai multe feluri.

Adaugă imediat însă și amănuntul conform căruia echipa i-a plăcut mereu, iar asta a contact enorm în stabilirea unei atmosphere care avea să nu o mai părăsească de atunci încoace.

Primele luni de filmări nu au fost însă deloc ușoare pentru Dana Rogoz. Și asta nu fiindcă munca i se părea dificilă sau fiindcă nu ar fi rezonat cu rolul încredințat, cel a tinerei și seducătoarei Mimi Curcă.

Ci fiindcă a trebuit deopotrivă să se pregătească și pentru absolvirea liceului și susținerea cu brio a examenului de Bacalaureat. Ca să nu mai vorbim și despre examenul de admitere la facultate, care bătea și ăla la poartă.

„Echipa a înțeles că aveam nevoie să mă retrag să-mi fac temele și mi-au pus la dispoziție o camera specială în care să mă pregătesc în paralel și pentru școală. Așa că în pauzele de filmări, eram în camera special, făcându-mi temele.

Am fost un copil studios și mă mândresc și azi că am fost șef de promoție la Liceul Gheorghe Lazăr, la secția de filologie. În plus, am reușit să mă pregătesc bine și pentru Bacalaureat, unde am reușit să obțin media finală 9,79.”, adaugă aceeași Dana Rogoz.