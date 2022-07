Ce a dezvăluit Mircea Bravo despre soția lui, abia după nuntă. Puțini apropiați știau asta

Mircea Bravo, celebrul vlogger, a venit azi în emisiunea La Măruță, unde a povestit despre aleasa inimii lui, Georgiana, cu care s-a căsătorit în urmă cu o lună. Mircea Bravo a vorbit și despre cel mai nou proiect al său, un film numit „Mirciulică”, în care își spune propria poveste. Iată ce a dezvăluit Mircea Bravo în emisiunea La Măruță.

În urmă cu o lună, Mircea Bravo s-a căsătorit cu aleasa inimii lui. El a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Georgiana și, cu siguranță, puțini știu că cei doi sunt împreună de un an și s-au decis să se căsătorească chiar în luna în care s-au cunoscut.

Prima dată când am dansat împreună, am dansat la nuntă. Am fost relaxat la nuntă, nu știu daca e ceva normal”, a dezvăluit Mircea Bravo.

„Suntem de un an de zile împreună, apoi ne-am căsătorit. Pe Georgiana am cunoscut-o printr-o cunoștinta comună, actrița care o interpretează pe mama mea mi-a zis că are să-mi prezinte o fată.

Mircea Bravo a vorbit și despre cum s-a apucat de vlogging, cum a întâlnit-o pe celebra tanti Lenuța, dar și ce urmează pentru el, din punct de vedere profesional.

„Eu am terminat Dreptul, nu am mai continuat în domeniu, mi-am dat seama că sunt puțin cocalar, am început cu cel mai bun prieten al meu să facem ceva în online, am zis să încercăm să facem ceva, ca poate devenim buni.

Filmăm în fiecare zi cate o farsă, după un an am avut un blocaj, ca toată lumea ne cunoștea în Cluj, nu aveam bani sa venim la București. Am transformat totul într-un business, după doi ani am plătit un copywriter pentru idei.

Video-urile astea mă făceau să mă simt bine, nu neapărat ca făceam bani. Am o chimie cu tanti Lenuța. Am descoperit-o când ne-am decis să rămânem la Cluj, ea era semicunoscută înainte, avea o rubrică la o emisiune locală, ne-am dat seama ca se potrivește când ea mă ceartă. Ea e mai grijulie așa cu mine. E cel mai natural om pe care îl cunosc.

Anul trecut am filmat un film, ne-am specializat pe comedie cumva, am scris comedia cu aceeași echipă, filmul se numește Mirciulica, în care este vorba despre un tânăr care a făcut Dreptul, a dat un examan la care nu a intrat ți a fost nevoit să se mute cu părinții. Filmul are o oră jumate„, a mai mărturisit Mircea Bravo.